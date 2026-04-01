8歲童睡滿8小時仍狂打瞌睡　竟是「睡眠呼吸中止症」作怪





▲醫師提醒，小孩白天愛睡覺，要特別留意睡眠問題。（圖／免費圖庫，示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一位小學三年級（約8歲）的男孩小傑每天睡7、8個小時，但白天還是常常打瞌睡，進一步就醫檢查才發現小傑有「阻塞型睡眠呼吸中止症」。醫師指出，兒童的「阻塞型睡眠呼吸中止症（ OSA）」夜間常見情況包括打鼾、張口呼吸、睡眠不安穩或呼吸暫停，白天則可能表現為過動、注意力不集中、情緒煩躁或學習表現下降。

振興醫院精神醫學部主治醫師黃茂軒指出，小傑本身有「注意力不足過動症（ADHD）」，已接受神經刺激劑治療為期長達一年，專注力在服藥後是稍微有進步，但因為有精神不好的問題，家長帶來就醫時提到「孩子睡覺時會打鼾，且習慣張口呼吸」，這些線索讓人懷疑孩子的問題可能不只是注意力不足過動症的問題，而可能和睡眠有關。

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黃茂軒說，進一步安排「多頻道睡眠檢查（PSG）」，檢查結果顯示，小傑在睡眠中出現了「阻塞型睡眠呼吸中止症」的問題，轉介至耳鼻喉科進一步檢查，確認孩子是因為扁桃腺與腺樣體肥大造成呼吸道阻塞，在接受手術後，睡眠呼吸中止的狀況明顯改善，回診時，家長直言孩子白天精神好多了，注意力也更穩定。

在兒童族群中，阻塞型睡眠呼吸中止症最常見的原因是扁桃腺與腺樣體肥大，這些軟組織在學齡前後最為活躍，通常在3到7歲之間達到最大體積，而此時孩子的呼吸道比較狹窄，便容易造成氣道阻塞。與成人不同的是，兒童的OSA夜間常見情況包括打鼾、張口呼吸、睡眠不安穩或呼吸暫停，白天則可能表現為過動、注意力不集中、情緒煩躁或學習表現下降，因此有時會被誤認為單純的ADHD。

從生理角度來看，當孩子在睡眠中因為呼吸道阻塞而反覆出現短暫缺氧或微覺醒時，睡眠會變得破碎，長期下來，大腦無法獲得完整的休息，白天就可能導致精神不濟、情緒易怒或注意力下降，而這些表現和ADHD的症狀非常相似。

目前醫學界的共識，認為ADHD與OSA之間存在一定程度的關聯。有研究甚至發現，在合併扁桃腺肥大的ADHD兒童中，手術後約有7成以上的孩子症狀明顯改善。不過黃茂軒強調，並不是所有孩子的ADHD症狀都會完全消失，因為有些孩子確實同時存在ADHD與OSA。