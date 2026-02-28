重傷出院20%患者長期失業　醫揭復工4地雷：重回以前收入至少9年

▲重大外傷患者出院後仍須面對許多挑戰，研究發現有2成無法復工，生活處境艱困。（示意圖／123RF）

記者邱俊吉／台北報導

看到受重傷的人順利出院，大多數民眾都會幫他們打氣，卻不知他們還有很長的路要走。國內醫師長期追蹤發現，其實重大外傷患者有20.5%無法重返工作，即使復工，整體收入也要打拚至少9年，才能回到受傷前水準，顯示在醫療之外，社會支持體系仍需持續優化才能接住這群人。

台灣外傷醫學會秘書長、林口長庚醫院外傷急症外科主治醫師郭令偉表示，國內醫療進步，愈來愈多嚴重外傷患者能活著出院，但後續常看到部分病人因失能無法工作，另一部分雖回到職場，卻長期苦於疼痛及體力下降，工作能力與收入都打折扣。

郭令偉指出，台灣過去少有系統性追蹤「出院後」的研究，故團隊就此從長期存活、是否重返工作，到對健保支出的影響，全面盤點重大外傷的後續樣貌。

此研究納入健保資料庫2003至2007年間、年齡18至70歲，且損傷嚴重度指數較高的重大創傷患者共5965人，追蹤10年後，發現有1224人、20.5%未能回到職場，且住院期間若出現肺炎、泌尿道感染，加護病房住院天數或總住院天數延長等4個風險因子，重返工作的機會將顯著下降。

郭令偉表示，根據以往經驗與國外文獻，傷勢愈重、住院愈久、併發症愈多，功能恢復及職場銜接會愈困難，此研究則進一步釐清住院時可能影響復工的關鍵因子；至於收入變化，研究發現平均月收入在傷後會有連續3年明顯下降，直到第9年才逐漸回到受傷前水準，顯示即使能復職，經濟修復仍需漫長時間。

此外，郭令偉說，根據國際研究，重大外傷後無法重返工作的比例在2至3成左右，從研究可見台灣的表現已屬前段班，但綜觀收入長期變化，可發現健保雖能處理醫療費用，卻無法彌補喪失工作能力帶來的財務損失。

郭令偉坦言，依2019年統計，國內的社福支出約占GDP 11%，而目前已有不少先進國家超過20%，鄰近的韓國則是從2000年的4.4%提升至2019年的12.2%，台灣還有很大的努力空間。

郭令偉表示，重大創傷的挑戰不只在手術室或加護病房，病人即使出院多年，壓力仍大，政府若要協助無法復職者，或減輕復職者的財務負擔，醫療之外，完整的社會福利與經濟支持制度都不可忽視。