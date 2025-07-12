台大北護分院實踐ESG　院長詹鼎正：拚今年底完成「永續報告書」

▲台大北護分院院長詹鼎正。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

醫療永續、綠色轉型已經成為各醫院推行重點，台大北護分院院長詹鼎正今（12）日表示，北護分院於去年12 月成立永續發展委員會，全面盤點醫院在醫院治理、卓越醫療、幸福職場、社會公益與環境永續等五大面向的 ESG 指標，並規劃於今年底完成《永續報告書》，作為未來推動醫院永續發展的重要藍圖。

台大醫院北護分院今日舉辦以「社區醫院之永續發展-兼談高齡長照實踐ESG」 為主題的21週年院慶學術研討會。院長詹鼎正受訪表示，ESG 為國際共通的永續發展架構，涵蓋環境保護（Environment）、社會責任（Social）、醫院治理（Governance）三大面向。

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北護分院於去年12 月成立永續發展委員會，詹鼎正說明，會從醫療品質、人員訓練到節能減碳等面向去努力，包含碳排放的盤查已經編列預算進行，置換相關設備，在節能方面，從去年到今年已經下降1%，明年將會做得更理想，醫療廢棄物處理等也是後續目標。北護分院已經規劃7月做確信認證，年底要公布《永續報告書》。

▲台大北護分院舉辦「社區醫院之永續發展-兼談高齡長照實踐ESG」21週年院慶學術研討會。（圖／台大北護分院提供）

在社會面向，詹鼎正指出，北護分院過去20年來深耕萬華社區，致力於預防保健、慢性病管理、老年醫學、復健醫學與居家長照等服務，近期更與龍山寺等宮廟合作辦理健康促進活動，建立起緊密連結在地的健康照護模式，並展現社區醫院的價值與韌性。詹鼎正強調，北護分院是萬華社區的醫院，更是台大的一部分，患者來這裡就醫就可同時享有台大的資源、醫學中心等級的照護。

醫院治理的部分，詹鼎正強調，人力是醫院運作最重要關鍵，他上任後積極補足人力、提振士氣，包含薪資待遇調整、舉辦員工活動等，讓人才願意留任；護理師方面原本缺10幾人，到現在大部分都已經補滿，在藥師、醫檢師等其他人力也都慢慢補足，建立良性人力循環，才有辦法把業務再慢慢擴充。

而在今年的21週年院慶研討會上，詹鼎正特別邀請衛福部醫事司長劉越萍與長照司長祝健芳，分別講解「醫療機構推動淨零排放政策」及「長照政策現況下社區醫院的角色」 ，以及關渡醫院院長陳亮恭與華碩電腦永續長吳澤欣，分享「高齡醫學照護之人工智慧創新發展」與「醫療產業的ESG 轉型」專題演講，共同探討如何強化醫療韌性，為北護分院未來的 ESG 實踐提供重要借鏡。