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44歲能懷孕？高齡產名醫曝林志玲「想當媽風險」：免太擔心，祝福她

點評:恭喜志玲姐姐！
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▲林志玲。（圖／翻攝Akira IG、林志玲IG、Ralph Lauren IG）
▲林志玲6日爆出結婚喜訊，另一半是放浪兄弟主唱Akira（圖／翻攝Akira IG、林志玲IG、Ralph Lauren IG）

記者李佳蓉／採訪報導

「台灣第一名模」林志玲6日與放浪兄弟主唱Akira爆出婚訊，震驚各界，今年已44歲屬高齡產婦的她據傳早在2014年就已凍卵9顆，為生子做準備，而外界也關心她什麼時候可以「喜上加喜」。對此，曾成功替62歲產婦接生的產科名醫蕭勝文指出，高齡產婦除了胎兒染色體異常風險增加外，懷孕也可能合併多種併發症，但台灣醫療進步，只要遵照醫囑、定期回診仍有相當高機率能產下健康寶寶。

曾替62歲超高齡產婦接生、創下台灣紀錄的台北長庚產科主任蕭勝文接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，女性一般生殖年齡為20～45歲，而根據國健署定義，懷孕時超過34歲即稱為高齡產婦。根據台北長庚醫院婦產科研究，過去28年來女性第一次的生產年齡已從28歲上升至32.6歲，高齡產婦的比例也從11%驟升至40%，生育年齡呈現「極化現象」，從年輕的20多歲，至40歲上下分布，台灣女性越來越晚婚，使得現在高齡產婦比例增高，接受人工生殖的比例也相當高。

▲長庚62歲婦自然產下第二胎　與36歲姐「同月同日生」。（圖／記者嚴云岑攝）
▲台灣62歲超高齡產婦自然產下第二胎，與36歲姐「同月同日生」。（圖／記者嚴云岑攝）

蕭勝文指出，相較於34歲以下的年輕產婦，高齡產婦最大問題在於胎兒染色體異常風險增加，他舉例：若在39歲時懷孕，當時產下罹患唐氏症寶寶的風險為1%，但若等到44歲才懷孕，生下唐氏症寶寶風險就會提升至2.5～3%。此外，懷孕時恐合併妊娠糖尿病、妊娠高血壓、子癲前症、前置胎盤的風險也會高於1.5～2倍，還可能合併早產，或是早期胎兒生長遲滯的風險。

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被問及除了使用凍卵人工生殖外，林志玲是否還有自然受孕的機會？蕭勝文認為「還是要看她卵子狀況」，現代人保養得宜，因此即使是40多歲的卵子，要成功懷孕產下寶寶的機會還是有的。重點在於卵子是否健康，以及卵子存量，通常生理期正常報到，可預期她卵子功能還是正常的。

蕭勝文除了祝福林志玲早日迎接家庭新成員，也呼籲有想懷孕但已邁入高齡產婦的女性們，「不用太擔心高齡狀況，台灣醫療很進步，只要遵照醫師的產檢及建議，每個女生都能一圓為人母的夢想」。

▲▼寶寶,嬰兒,腳（圖／CFP）
▲台灣醫療進步，醫師也呼籲想為人母的女性不用太擔心。（示意圖／視覺中國）

關鍵字： 林志玲 高齡產婦 婦產科 蕭勝文 台北長庚
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