100元到府驗B肝是詐騙！醫檢所藉此推銷「高價自費檢驗」

▲近期有民眾投訴，不少自稱醫事人員的人到府推銷100元驗B肝。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市政府衛生局近期陸續接到民眾反映，有自稱醫事檢驗所人員到民宅、公司行號到府推銷抽血檢驗B型肝炎，隔日可到府抽血，7個工作天即可拿到檢驗報告，只需100元檢驗費，先以低價方式吸引民眾同意抽血檢驗，再推銷其他高價自費檢驗項目，收費金額增至數千元，讓不少民眾傻眼投訴。

醫事管理科何叔安科長指出，調查發現是醫事檢驗所派員沿途招攬到宅抽血業務日期、地點不定，以打游擊方式沿途向民眾或店家以不正當方法進行推銷，刻意規避稽查，但《依照醫事檢驗師法》第30條規定，醫事檢驗所不得以不正當方法，招攬業務。醫事檢驗所不能到外面拉生意，護理人員也不能在沒有醫師處方情況下為民眾抽血。

另根據醫事檢驗師法第12條第2項規定，醫事檢驗師執行業務，應依醫師開具之檢驗單為之。但經中央衛生主管機關指定或自費至醫事檢驗所檢驗之項目，不在此限。

何叔安表示，民眾應到醫事檢驗所或醫療機構進行抽血檢驗或由醫事檢驗所依醫師開立檢驗單，事先向所轄衛生主管機關報准才能前往民眾住家、辦公場所、或其他不是醫事檢驗場所的地方進行抽血檢驗。

何叔安提醒，醫事檢驗所派員外出「抽血」潛藏危機，即使民眾接受檢驗，檢驗的品質也堪慮，如有自我健康檢查需求，可自費至合法醫療院所或醫事檢驗所抽血檢驗，千萬不可聽信不明人員之招攬，配合抽血，以免破財又傷身。

另外，如有發現違規或不當招攬行為，可提供相關佐證，如廣告單張、發放日期、地點、同意書、檢驗所開立之收款憑證、檢驗報告等，向衛生局檢舉，撥打市民當家熱線1999轉7106。