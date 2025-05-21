過半男性50歲後攝護腺肥大　尿流變細等4症狀成警訊

▲50歲以後約5成男性開始出現因攝護腺肥大的泌尿道症狀，示意圖非當事人。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

攝護腺肥大症狀常會隨年齡增長而加劇。泌尿科醫師指出，50歲以後，約5成男性開始出現因攝護腺肥大的泌尿道症狀，如頻尿、夜尿、尿急、尿流變細等，80歲的盛行率則高達8成。若症狀明顯影響生活，或已出現併發症如尿滯留、泌尿道感染、血尿等，便需考慮進一步的治療方式，如藥物與手術治療。

書田診所泌尿科主任醫師張雲筑指出，68歲李先生近年飽受頻尿、急尿與排尿不順困擾，懷疑自己罹患攝護腺肥大，打算就醫檢查。與鄰居閒聊時，對方提到自己手術後短期內雖改善排尿問題，卻一度出現排尿難以控制及不自主漏尿的狀況，讓他感到憂心。

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張雲筑表示，對於年長者或有共病的患者而言，手術安全性與恢復狀況是重要考量，近年來以銩雷射進行微創攝護腺剜除術，具備手術時間短、出血量少、組織熱傷害淺的優勢，是目前臨床上安全且成熟的手術方式之一。

張雲筑說明，攝護腺肥大患者的膀胱長期被肥大增生的攝護腺組織長久阻塞著出口，產生神經訊號過度活化或過度鈍化的現象，出現頻尿、夜尿或小便無力等症狀。當攝護腺手術後，阻塞驟然解除，膀胱需要跟新的泌尿道進行互動協調，因此部分患者在術後短期內的儲尿功能，可能出現暫時惡化的現象。

▲書田泌尿科張雲筑醫師及黃榮堯醫師獲日本泌尿科醫學會(Japanese Urological Association, JUA)邀請演說。（圖／書田診所提供）

張雲筑指出，若膀胱的神經訊號是屬於被刺激而過度活化的患者，術後甚至可能產生新出現的尿失禁。這類情形雖然能夠隨著術後膀胱神經功能的逐漸修復而緩解，卻是相當惱人且破壞生活品質的。

為降低這類恢復期的不適，書田泌尿科團隊發展出結合「膀胱頸黏膜保留技巧」的銩雷射剜除術，張雲筑解釋，此做法可精確地找出天然膀胱頸與肥大組織的交界，將攝護腺肥大增生區處理乾淨，更避免術中對膀胱的破壞和刺激，有助於減少術後短期內新發性尿失禁的風險。

統計近5年術後追蹤成果顯示，新發性急迫性尿失禁大幅減少，機率僅有過往文獻統計的10分之1，獲歐洲泌尿科醫學會(European Association of Urology, EAU)及日本泌尿科醫學會(Japanese Urological Association, JUA)肯定受邀發表手術成果。

張雲筑提醒，攝護腺肥大症狀常會隨年齡增長而加劇，當出現排尿頻繁、急尿、夜尿、尿流緩慢等狀況，應及早就醫，並與專業醫師討論合適的治療方式，才能維持良好的生活品質。