吃「藍色小藥丸」整天硬梆梆？醫師曝1吃法很危險：可能會中風

▲泌尿科醫生指出，服用威而鋼有機會遇到異常勃起的情形，但相當罕見。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

威而鋼，也被稱為「藍色小藥丸」，是用來治療勃起功能障礙的藥物。三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在其臉書專頁《泌尿科 高銘鴻醫師》上指出，雖然確實存在服用威而鋼後陰莖異常勃起的案例，但這種情況非常罕見，且適量服用不會對心臟有害，反而能幫助維持正常的勃起。

高銘鴻強調，威而鋼並不會讓人整天「硬邦邦」，雖然有些人擔心藥效不夠而增加劑量或搭配其他藥物，這樣可能會產生累積效應，導致身體不適。他建議，若服藥後沒有立即感覺到效果，不要擅自加大劑量，應遵循專業醫師的指導。

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關於威而鋼對心臟的影響，高銘鴻解釋，威而鋼最初是用來治療心絞痛的藥物，後來無意間發現了其「突出的副作用」。經過醫師評估後，確認單獨服用威而鋼不會對身體造成危害，但建議不要與心臟病藥物同時服用，以免影響冠狀動脈血管的收縮，改變血壓，增加心臟病發作或中風的風險。

高銘鴻指出，有些人誤以為威而鋼能提高性慾，但實際上它只是增加陰莖的血流量，幫助維持勃起，並不具備刺激性慾的功能。威而鋼並非老年人專用，任何年齡段有勃起功能障礙的人都可以尋求醫師的專業建議，以獲得有效的治療。