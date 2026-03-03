他「半夜臉發黑」妻嚇哭彈起　醫揪原因：血氧剩55%

▲您會打呼嗎？（示意圖／非新聞當事人／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科醫師蔡明劭分享，一名太太半夜看到「丈夫臉色發黑」嚇到哭，睡眠檢查報告顯示，他的血氧竟然只剩55%，原來是罹患睡眠呼吸中止症。醫師提醒，如果身邊有人睡覺會突然沒聲音、臉色變暗，請不要只是幫他拉被子，請建議對方就醫。

「我白天像行屍走肉」

蔡明劭近日在臉書表示，這位先生來門診時，只說了一句「醫師，我白天像行屍走肉」；他上班提不起勁，開會頻頻打瞌睡，開車都覺得精神渙散。

蔡明劭指出，但真正讓家人崩潰的是夜晚，男子的太太說，「他常常睡到一半突然完全沒有聲音，臉色發黑。有一次真的像茄子的顏色，我嚇到整個人彈起來。」

蔡明劭說，這不是誇張，男子的睡眠檢查顯示「AHI 86.1次／小時、最低血氧55%」，這代表什麼？幾乎每分鐘都在缺氧，整個夜晚大腦、心臟、血管反覆承受壓力。

醫：身體在慢性窒息

蔡明劭提到，男子白天的疲憊只是冰山一角，長期嚴重缺氧，可能帶來精神不濟、記憶力下降、血壓升高、心律不整、代謝惡化，很多人誤以為只是累，但其實是身體在慢性窒息。

蔡明劭表示，睡眠呼吸中止症不只是「打呼大聲」，當血氧降到55%，已經接近危險臨界值，這類患者若未及時治療，心血管風險會明顯上升。

血氧55%近危險臨界值

蔡明劭指出，幸運的是這並非無解，在完成完整評估後，已為男子量身打造最合適的治療規劃，定會全力以赴，守護他的治療之路，幫助他找回健康的生命品質，恢復煥然一新的元氣生活。

蔡明劭說，睡眠外科的目的不是讓打呼變小聲，而是讓呼吸真正恢復順暢，很多人習慣忍耐，但當另一半已經嚇到半夜驚醒，那通常不是小問題。

蔡明劭提到，你或家人是高風險族群嗎？他整理臨床上常用的「STOP-BANG 問卷」，建議收藏，必要時替家人評估，請回答「是」或「否」：

1、打呼很大聲（隔著門都聽得到）

2、白天常疲倦或想睡

3、有人觀察到你睡覺會停止呼吸

4、有高血壓

5、BMI>30

6、年齡>50

7、男性頸圍>40cm（女性>35cm）

8、男性

蔡明劭表示，若有3題以上屬於「中高風險」，5 題以上「強烈建議安排睡眠檢查」；如果你身邊有人睡覺會突然沒聲音、臉色變暗，請不要只是幫他拉被子，請建議他看醫師。