ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

連假狂睡更傷身　醫曝「最佳補眠時間」規律比睡久更重要

睡覺,睡眠。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，趁連假「報復性睡眠」反而更傷身。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

趁連假「報復性睡眠」反而更傷身！精神科醫師指出，傷身的核心原因是「生理時鐘被打亂」，睡眠的關鍵是「規律」比「時數」更重要，如果真的要補眠，最佳補眠策略是「不要補超過1～1.5小時」，如果平常睡6小時，過年建議最多睡7～7.5小時。

精神科醫師楊聰財指出，報復性睡眠常見於「平常熬夜、工作壓力大、睡眠長期不足」，連假一次補眠10～14小時以上，表面看起來是在「補債」，但睡眠其實無法線性償還。

[廣告]請繼續往下閱讀...

睡太久等於睡眠結構被破壞！楊聰財說明，人體的睡眠由「睡眠壓力系統、生理時鐘系統」控制，主控中樞位於大腦的視交叉上核，當你平常1:00睡，放假改成3:00睡，然後睡到中午12:00，這會讓褪黑激素分泌延後，皮質醇早晨高峰錯位和體溫節律延後，結果就是「白天昏沉、晚上更清醒」，產生社交時差。

另外，楊聰財也提到，近年睡眠醫學研究也發現，長期睡超過9小時與慢性發炎指標（CRP）上升、胰島素敏感度下降、代謝率降低、情緒低落風險增加有關，原因可能包括「活動量下降、血糖節律混亂、自律神經交感 / 副交感比例失衡」。

「規律」比「時數」更重要，最佳補眠策略是不要補超過 1～1.5小時，如果平常睡6小時，放假建議最多睡7～7.5小時，不要一次補3～4小時，固定起床時間比固定睡覺更重要，大腦最在乎的是「每天幾點見到光」，早上固定時間起床和曬太陽10～20分鐘，可以重新校正生理時鐘。午睡部分則是20～30分鐘即可，超過40分鐘容易進入深睡，醒來會更昏沉。

【結局極度舒適】撿走耳機以為神不知鬼不覺？失主化身偵探「每天追」 壞人這下慘了

關鍵字： 睡眠 報復性睡眠 生理時鐘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋急阻：還沒交過男友

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管：讓他走吧

連假狂睡更傷身　醫曝「最佳補眠時間」規律比睡久更重要

喝咖啡不會提神　營養師破解「8大迷思」

脂肪肝年輕化　營養師列「9大護肝清單＋4種NG飲食」

牙痛半年照X光都正常　醫揪出「牙根縱裂」4大因素要當心

原來骨鬆那麼近！年過40骨密度就下滑　骨鬆學會理事長：補充速度跟不上流失速度！鈣+維生素K2、D3有助提升補鈣效率

開學注意腸病毒疫情升溫　疾管署揭「8大重症前兆」應送大醫院

80%台人中招！他天天刷牙也難逃　醫揭「2大錯誤」牙周病不可逆

凡士林「5大隱藏用法」全公開！藥師警告：拿來卸妝恐堵塞毛孔

讀者迴響

回到最上面