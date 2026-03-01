連假狂睡更傷身　醫曝「最佳補眠時間」規律比睡久更重要

▲醫師提醒，趁連假「報復性睡眠」反而更傷身。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

趁連假「報復性睡眠」反而更傷身！精神科醫師指出，傷身的核心原因是「生理時鐘被打亂」，睡眠的關鍵是「規律」比「時數」更重要，如果真的要補眠，最佳補眠策略是「不要補超過1～1.5小時」，如果平常睡6小時，過年建議最多睡7～7.5小時。

精神科醫師楊聰財指出，報復性睡眠常見於「平常熬夜、工作壓力大、睡眠長期不足」，連假一次補眠10～14小時以上，表面看起來是在「補債」，但睡眠其實無法線性償還。

睡太久等於睡眠結構被破壞！楊聰財說明，人體的睡眠由「睡眠壓力系統、生理時鐘系統」控制，主控中樞位於大腦的視交叉上核，當你平常1:00睡，放假改成3:00睡，然後睡到中午12:00，這會讓褪黑激素分泌延後，皮質醇早晨高峰錯位和體溫節律延後，結果就是「白天昏沉、晚上更清醒」，產生社交時差。

另外，楊聰財也提到，近年睡眠醫學研究也發現，長期睡超過9小時與慢性發炎指標（CRP）上升、胰島素敏感度下降、代謝率降低、情緒低落風險增加有關，原因可能包括「活動量下降、血糖節律混亂、自律神經交感 / 副交感比例失衡」。

「規律」比「時數」更重要，最佳補眠策略是不要補超過 1～1.5小時，如果平常睡6小時，放假建議最多睡7～7.5小時，不要一次補3～4小時，固定起床時間比固定睡覺更重要，大腦最在乎的是「每天幾點見到光」，早上固定時間起床和曬太陽10～20分鐘，可以重新校正生理時鐘。午睡部分則是20～30分鐘即可，超過40分鐘容易進入深睡，醒來會更昏沉。