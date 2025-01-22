林秉樞病危裝葉克膜　醫曝「2大可能原因」：他是高風險群

▲林秉樞入獄後傳出身體不適使用葉克膜救治。（圖／記者吳銘峯攝）

記者趙于婷／台北報導

民進黨前立委高嘉瑜的前男友林秉樞因施暴案件於2023年10月入獄服刑，但昨(21日)卻傳出，他因身體不適戒護就醫，還一度用上葉克膜搶救。對此，醫師指出，一個原本強壯的中壯年突然病危使用葉克膜，很常見的原因是肺炎重症或心臟衰竭心肌梗塞，林秉樞本身糖尿病有腎臟衰竭，其實就是肺炎的高風險族群。

林秉樞的父親在18日下午突然收到監所通知，稱林秉樞在急診室插管治療中。林父立刻趕到醫院，醫生說林秉樞到院時已休克，經急救後判斷是感染引發敗血症，下午2時39分嚴重腎衰竭，林父趕到醫院9分鐘後，林秉樞就停止呼吸心跳，5分鐘後急救才恢復微弱的生命跡象，送到加護病房。

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林秉樞病危消息昨晚曝光，林父隨後便向媒體透露，林秉樞在案發前身體壯碩，但在案發後拘押近8個月，便發現心臟不適，腎功能衰竭，2023年入監體檢時，身體並無異常，入監後一年家屬也未接獲重病送醫的通知，惟入監不久會客時發現眼神呆滯，動作遲緩，身體浮腫。

對此，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，一個原本強壯的中壯年突然病危使用葉克膜，最常見的原因是肺炎重症，也有可能心臟衰竭心肌梗塞，而林秉樞本身糖尿病有腎臟衰竭，其實就是肺炎的高風險族群，不管是流感新冠或是細菌肺炎都有可能，使用葉克膜把心肺功能維持住，等重症期過去還有活著的希望。

台北看守所稍早發聲明表示，林秉樞住院經醫療團隊安裝葉克膜治療後，已於1月9日移除，並於20日起進行呼吸自主訓練，目前意識清楚、病情穩定。