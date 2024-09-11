45歲日本夫婦10次試管嬰兒失敗　來台借卵成功懷孕

▲醫師發現台灣成為日本夫妻借精、借卵首選。（圖／達志／示意圖）



文／中央社

全球先進國家面臨晚婚晚育、不孕問題，日本也不例外，儘管當地醫術發達，台灣卻成為日本夫妻借精、借卵首選，醫師分析與日本風氣保守、台灣法規嚴格、借卵成本低有關。

根據日本厚生勞動省統計，在日本每6對夫妻中就有1對正在接受不孕治療，每年約有7萬名試管嬰兒出生，平均每11名新生兒中就有1名是透過試管技術誕生。台中禾馨宜蘊生殖中心院長王懷麟今天透過新聞稿指出，日本對借精卵接受度低，無明確法規，療程處於灰色地帶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王懷麟說，日本借卵過程通常是透過親友無償提供卵子，非合法建立捐贈制度。反觀台灣允許合法借精、借卵，疾病、年齡、心理評估、捐贈動機，以及配對機制等明確篩選。台灣卵子庫擁有來自台灣、日本及其他亞洲地區卵子捐贈者，吸引許多日本不孕夫婦來台求子。

第2是台灣的人工生殖法相當嚴格，其中規定每人一生只能捐卵1次，避免近親結婚可能性，也避免捐贈卵子淪為商業行為。王懷麟說，相比美國允許最多6次捐卵，台灣規定更嚴謹，保障捐贈者與受贈者權益，讓雙方更加安心。

第3是台灣借卵成本低，王懷麟表示，除了療程費用為歐美國家的1/3，對日本人而言，台灣的生活花費、交通與時間成本考量都更有利；此外，台灣可提供多語言服務，讓醫病溝通更便利，使得每年來台求診國際個案倍增，成為亞洲不孕治療首選。

桃園禾馨宜蘊生殖中心主任沈思佑分享1對日本夫婦來台求子的故事，45歲的松下夫婦因年輕時拚事業，直到40歲才開始規劃生育，松下夫婦經過5年努力，在日本嘗試超過10次試管嬰兒療程，仍無法成功懷孕。最後，他們決定前往台灣，採取借卵的方式進行治療。

透過台灣國際醫療視訊看診，松下夫婦來台接受醫療檢查，完成卵子配對和申請，第2次來台便進行冷凍胚胎植入，僅花費半年時間，1次成功懷孕。沈思佑說，松下夫婦現在還會定期從日本傳超音波照片給他，向台灣醫療團隊「報平安」，字裡行間滿是喜悅與感謝。