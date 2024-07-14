粉紅色=嬰兒失竊！台大醫院「廣播代號」揭秘　顏色+數字一聽就知

▲台大醫院東址新大樓，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

「紅色1號西址6西2樓診療室」、「9595東址7B 17-1」，大家到台大醫院看診或者住院檢查的時候，可能或多或少有聽到用代號在傳達消息的廣播。台大醫院公開背後意涵，例如9595是有人需要急救，而「粉紅色」的設定竟是「嬰兒失竊」，不過目前尚未發生過。院方也強調，廣播代號主要是讓院內人員可以有效率執行勤務，民眾聽到時不用太過緊張。

台大醫院是國內醫療龍頭，總院又可分為舊院區的西址與新院區的東址，平常人來人往滿滿都是來看診、接受檢查的病患，在院內也不時會聽到廣播代號，其代表意義堪稱醫院裡的冷知識，台大醫院這次特別在官方IG由吉祥物醫寶來介紹大公開。

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院方表示，通常廣播的表現方式會是代號在前，後接事件發生的地點。其中單純以數字呈現的「9595」代表有人需要急救，此時待命的醫護同仁會衝向需要急救的地點幫助病人，若民眾有注意到，記得要讓他們快速地通過。

▲台大醫院西址，資料照。（圖／記者徐文彬攝）

至於其它則是用顏色與數字來代表事件與規模，其中1號代表警戒、2號是局部應變、9號則是全院應變。「紅色」代表有火警警戒，不過這時候只是代表需要請相關人員去查看，民眾不用太過驚慌，若真的需要疏散時，院內人員會協助疏散。

「橘色」代表毒性化學物質事件，例如外面有化工廠發生事件送到台大醫院，會在急診做相關專業的處理；「棕色」代表大量傷患警戒，當傷患送來時醫院時會啟動讓各單位可以快速地準備應變。

另外有一個特別的「粉紅色」則是代表有嬰兒失竊，推測可能原因是嬰兒本就讓人有粉嫩嫩的印象，院方透露，由於從以前到現在都沒有發生過嬰兒失竊，也讓這個代號沒被使用過。

院方表示，使用廣播代號已經行之有年，因為簡單明確且台大醫院員工都受過良好訓練，相關單位聽到代號可以有效率的執行相關勤務，做立即的處置。