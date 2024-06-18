新冠再起！　醫揭「2種人」症狀偏嚴重

▲蒼藍鴿觀察，這波沒打過疫苗或沒確診過的，症狀通常偏嚴重（易高燒+痠痛）。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

新冠又回來了！疾病管制署研判，疫情上升且進入流行期。對此，台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」（吳其穎）分析這波確診潮。

蒼藍鴿17日在臉書說，最近又是COVID確診潮，這波的觀察，沒打過疫苗或沒確診過的，症狀通常偏嚴重（易高燒+痠痛）；有打過疫苗或曾經確診過的，通常症狀比較偏一般感冒，平時免疫系統有沒有練兵還是有差。

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根據疾管署監測資料顯示，國內6月4日至10日新增328例COVID-19本土確定病例（併發症），較5月28日至6月3日新增263例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增20例死亡病例，較前一周新增26例下降，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，研判疫情上升且進入流行期。

▼新冠疫情再起，疾管署相關提醒。（圖／疾管署提供）



疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種276.4萬人次，全國接種率11.36%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.54%、1.55%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約288.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.8萬劑，因疫情仍未停息，疾管署呼籲，尚未接種新冠XBB疫苗者別輕視疾病威脅，應儘速接種。

疾管署提醒，由於疫情傳播風險仍存在，如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果；此外，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，提醒滿6個月以上民眾儘速接種。

此外，疾管署要釋出300萬劑新冠快篩試劑，由各醫療院所免費發放。疾管署副署長曾淑慧表示，主要是提供300萬在年底到明年1月到期的快篩試劑，將由醫療院所協助發放，現在還在行政作業中，如果一切順利，預計7月開始發放。