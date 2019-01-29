影／「過年是憂鬱症大怪獸」　精神科醫師：媽媽患者近日暴增

▲過年對過動兒的影響。（影／翻攝自林北碎碎唸YouTube，請勿任意翻攝，以免侵權。）

生活中心／綜合報導

農曆春節就快到了，過年時有許多習俗像是辦年貨、準備年夜飯以及大掃除的任務都落在媽媽的身上，許多本來就患有焦慮或憂鬱症的媽媽，到了這段時間更因壓力太大情緒崩潰，聯新國際醫療壢新醫院精神科醫師林博就發現近期求診的患者大多是焦慮媽媽，因此錄製一段影片，希望大家一起抗拒「年獸」的壓迫。

精神科醫師林博根據這幾年患者就醫狀況，發現過年期間婦女因承受太多的壓力，導致前往精神科門診的人數比平常還多。在與20幾位媽媽們的經驗談分享後，林博醫師利用一整個假日的時間拍攝、剪輯影片，針對過年時婦女的壓力提出3項建議。

▲過年期間婦女前往精神科門診的人數比平常還多。（示意圖／翻攝自達志影像，與本文當事人無關）

首先，林博建議原本就有焦慮或憂鬱的人，尤其是有過動孩子的媽媽，應在過年前，提早找精神科醫師討論調整血清素藥物的劑量，好讓憂鬱指數在發作前得到調整，避免病發或惡化。

第二，過年有許多的習俗、禁忌，大多數的責任都在女生身上，很多媽媽太在意習俗或太過於擔心在婆婆面前的表現，反而累倒自己。林博認為，家務事應該是要夫妻共同分工，且「一皮天下無難事」，過年期間應該要盡量簡化一些不必要的習俗，不要凡事都要求完美。

▲過年期間辦年貨、準備年夜飯以及大掃除大多全由女性負責。（圖／翻攝自pixabay）



第三，過年期間全家人難得團聚，應該要和家人在快樂的氣氛下一起享受美好的過年，而不是一直不停的去辦年貨、大掃除、拜拜等等。林博提醒家長，過年時壞情緒也可能會附加到孩子身上，導致小孩子承受的壓力大，甚至會影響親子關係。