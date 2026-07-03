射完還硬才猛？男拚第2戰「GG秒沉睡」　醫揭3關鍵看性能力

▲年輕男想再戰「GG陷入沉睡」讓他相當失落。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

泌尿科醫師陳鈺昕近日收治一名年輕男患者，好不容易交了女友，卻在激戰第一回合就提早繳械，正當兩人意猶未盡想「再戰一回」時，小弟弟卻不聽使喚地陷入沉睡。患者沮喪地說，聽朋友炫耀射精後都還能保持硬挺，擔憂自己是不是出了問題。對此，陳鈺昕出面破解大眾對於射精後不軟的迷思，並分享評估「性能力強弱」的3大關鍵指標。

究竟「射後硬梆梆」是不是代表性能力越強？泌尿科診所院長陳鈺昕在粉專「恆昕泌尿科診所」發文破解迷思。正常情況下，男性在射精後的2～5分鐘內，陰莖就會逐漸軟化並回到放鬆狀態。這其實是身體對神經與肌肉的一種「生理保護機制」。

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他解釋，射精瞬間大腦會釋放大量荷爾蒙刺激交感神經，加速海綿體微血管收縮，將血液擠回靜脈，讓陰莖充血退去而變軟，這就是俗稱的「聖人模式」，醫學上稱為「不反應期」。因此，射完變軟代表身體機能完全正常，與性能力強弱並無直接關聯。

反觀那些射精後不會軟的案例，陳鈺昕點出，這往往只是年輕人擁有的生理紅利，或是大腦處於極度興奮的狀態。從泌尿科的角度來看，真正需要警惕的「心血管惡化警訊」是「連第一發都無法起立」。由於海綿體的微血管極細，當全身血管失去彈性或出現初期阻塞時，下面往往會最先罷工。

拋開網路上的誇大迷思，陳鈺昕分享評估性能力強弱的「3大關鍵指標」：

1. 勃起時的硬度：在受到性刺激時，陰莖是否能迅速充血，並且達到如同「小黃瓜」般的堅硬程度。

2. 行房時的持久度：進入體內後，能夠持續5～15分鐘的抽動，且能自主控制射精衝動。若進入後3分鐘內就射精，在醫學上就會被認定為早洩。

3. 不應期（聖人模式）時間長短：指射精後到身體恢復、能夠再次勃起進行第2次的時間。一般來說，年紀越輕，所需的時間就越短。

至於射精後到底要休息多久才能「再來一次」？陳鈺昕引述國際性醫學會（ISSM）的官方衛教指引說明，不應期的長短會隨著年紀與心血管健康度有極大落差。臨床觀察趨勢顯示，年輕男性通常只需幾分鐘到半小時就能恢復；中年男性則會逐漸拉長，可能需要半小時到數小時；年長男性約在12～24小時之間；而高齡或有特定生理狀況的族群甚至可能長達數天。不過他也提醒，這只是臨床的觀察趨勢，實際情況仍會因個人的體質、運動習慣與心血管健康狀況而有極大差異。