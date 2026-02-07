陳宗彥腦溢血二度手術　醫揭可能原因：傷殘率幾乎一定會

▲行政院前發言人陳宗彥，資料照。（圖／記者陳家祥攝）

生活中心／綜合報導

行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥日前驚傳腦部出血，二度手術後進加護病房觀察。台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰分析，第二次手術有幾個常見原因，開完刀腦壓還是高、意識仍然沒有恢復、腦部持續出血等。他根據目前報導所知資訊，預估死亡率5成，「活下來的傷殘率幾乎一定會。」

陳宗彥3日在台北與友人聚餐，返抵飯店後出現不適，隨即由救護車送往台北馬偕醫院，期間意識清楚。他腦部出血，並於4日下午開刀，隨後進入加護病房，觀察期至少要兩週時間。不過，昨日傳出他狀況不樂觀，進行第二次手術，總統賴清德也前往探望。

蘇一峰在臉書發文表示，一般的腦溢血死亡率就高達2至3成，如果第一次開刀之後，仍需要第二次手術，預後不會太好，「什麼時候會第二次手術？通常有幾個常見原因：開完刀腦壓還是高，意識仍然沒有恢復，腦部持續出血等等。」

他進一步指出，根據報導，包括緊急二次手術、顱底動脈瘤破裂、昏迷指數低於3分以及總統探視等，都是很不好的關鍵字，「死亡率預估五成，活下來的傷殘率幾乎一定會，癱瘓植物人等等。」

陳宗彥過去曾經擔任台南市民政局長、新聞及國際關係處長等，後續在新冠疫情期間，身為內政部政次的他被指派出任疫情指揮中心副指揮官，成為「防疫五月天」成員，接著轉任行政院發言人。但因捲入業者性招待疑雲，他辭去發言人，任職僅18天便下台。