快15歲男孩長高變慢　醫照骨齡：結果出來全家愣住

▲醫師說，身高變慢，不一定是「大隻雞慢啼」。（示意圖／VCG）



記者陳俊宏／綜合報導

知名網紅醫師、YouTuber蒼藍鴿（本名吳其穎）分享一個讓人惋惜的案例，前陣子診間來了一位近15歲的男孩，媽媽說，孩子近一年長高的速度明顯變慢，同學一個個超車，才決定帶來檢查，「我們照了骨齡，結果出來，全家都愣住了。男孩骨齡已經高達16歲6個月，比實際年齡超前一年半，而且生長板已閉合一大部分。」

「男生不是可以長到18歲嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蒼藍鴿在臉書表示，這是家長最常見的疑問，也是最容易誤解的地方，男生確實可以持續長高到「骨齡」17至18歲；但關鍵字是「骨齡」，不是身分證上的年齡。

蒼藍鴿指出，當一個孩子的骨齡超前，他的成長時程等於被提前挪用了，實際年齡近15歲，骨齡卻已經16歲半，代表距離生長板完全閉合的時間，比同齡孩子少了1年半；換句話說，別人還有2、3年可以長，他可能只剩半年多。

▼醫師提醒，成長評估要趁早。（示意圖／VCG）



為什麼成長評估要趁早？

蒼藍鴿提到，成長追趕靠的是「生長板的厚度」與「剩餘的時間」，當生長板還有足夠的空間，孩子還有足夠的追趕潛力時，醫師手上的武器其實非常多：完整的飲食衛教、運動處方、睡眠調整，必要時再搭配藥物介入，每一項都能實際轉換成身高。

蒼藍鴿說，但當生長板已經接近癒合，情況就完全不同了，此時就算施打昂貴的生長激素，能爭取到的空間也十分有限，不是藥物沒有效，而是「時間」這個最重要的資源已經所剩無幾。

身高變慢，不一定是「大隻雞慢啼」

蒼藍鴿寫道，很多家長看到孩子長得慢，第一個反應是再等等看，但成長趨緩背後可能藏著骨齡超前、性早熟、營養或荷爾蒙的問題，這些都不是用「等」可以解決的。

蒼藍鴿表示，我們的建議很簡單：

1、定期記錄孩子的身高體重，畫出成長曲線。

2、一年長高不到4公分，或曲線明顯往下掉，就該就醫評估。

3、女孩8歲前、男孩9歲前出現第二性徵，務必及早檢查。

蒼藍鴿提醒，成長只有一次，錯過的窗口不會重來，與其事後花大錢追趕，不如及早評估、及早掌握。