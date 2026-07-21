「男生30公分」女會痛到求饒　醫：硬度才是王道

▲PTT鄉民常自豪「30公分。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師蘇信豪指出，PTT鄉民常自豪「30公分」，但如果真的有30公分，真的好用嗎？其實太長不僅男生容易「力不從心」，女生更會痛到求饒！長度只是視覺，硬度才是王道，只要你勃起後超過10公分，就已經在平均值上下。

蘇信豪在臉書說，常有年輕男生一臉焦慮地走進來診間，擔心被未來女伴笑，「蘇醫師，我的伴侶總嫌我不夠大，我是不是該做增大手術？」每當這時，他都會拿出特製量尺，笑著告訴對方，「別被A片騙了，大家都陷入了長度迷思！」

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蘇信豪表示，台灣男性的平均長度是多少？ 根據國內外醫學統計，台灣男性勃起後的平均長度大約落在11.5至13.5公分；也就是說，只要你勃起後超過10公分，就已經在平均值上下，完全不需要自卑！

為什麼「30公分」反而是親密關係災難

蘇信豪提到，女生會痛、會受傷，因女性陰道在未受刺激時大約7-9公分，最敏感的部位（如G點）其實集中在陰道外側的3分之1處（約3-5公分）；如果真的達到30公分，每次撞擊都會直接頂到子宮頸，只會帶來劇烈疼痛，甚至造成陰道撕裂傷、黃體破裂。

長度只是視覺，硬度才是王道！

蘇信豪指出，在泌尿科診間看過許多案例，許多男性因為對大小過度焦慮，反而產生了心因性勃起功能障礙；其實伴侶能獲得滿足的關鍵，在於充足的前戲、足夠的硬度，以及親密的互動。

蘇信豪認為，與其追求不切實際的長度，維持良好的血管健康、適度重訓、保持充足睡眠，讓硬度維持在「小黃瓜」狀態，才是性福的真諦。