台中稱中聯「未列中央稽查名單」　食藥署：地方有抽驗義務　

▲中聯油脂一案受外界關注。（圖／台中地檢署提供）

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂股份有限公司油品致癌物苯駢芘（BaP）超標一案，持續受到外界關注。台中市副市長鄭照新直指，2025年中央地方聯合稽查專案，油廠名單由食藥署指定，無中聯油脂。對此，食藥署副署長王德原回應，根據食安法規定，直轄縣市主管機關有進入製造場所抽驗的義務，食品稽查抽驗是地方衛生局本來就要依照法規執行。

媒體工作者溫朗東在臉書指出，2025年1月衛福部食藥署發動「油脂專案」，台中市政府配合，在同年5月抽驗了13家廠商的BaP（苯駢芘），偏偏沒驗到全台灣兩大黃豆加工廠之一的中聯事業群。更直指「毒油事發前，中聯795天沒驗，福壽810天，福懋832天。」

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鄭照新也透過臉書表示「113年有驗，至於114年中央地方聯合稽查專案，油廠名單皆由中央食藥署指定，亦無中聯，地方是送中央FDA驗，地方公告的資料是中央FDA給的。」

對此，王德原表示，依據食安法規定，直轄縣市主管機關有進入製造場所抽驗的義務，所以食品稽查抽驗是地方衛生局本來就要依照法規執行，中央主管機關在必要時也可以做。

針對中聯油脂一案，食藥署將於明（21）日召開「食品風險評估諮議會」，邀集食品安全、毒理及風險評估等領域專家，就檢驗結果進行專業確認，並研議相關批次油品及下游產品後續處置措施；另也委託食品工業發展研究所成立「中聯油脂事件獨立調查小組」，成員包括食品科學、食品技師及法律等領域專家，將於7月21日進廠調查，全面檢視中聯公司製造及品質管理流程，預計於一週內完成調查。