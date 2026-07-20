赴韓狂嗑炸雞燒啤！男醫痛風「每晚爬去廁所」崩潰：我才30幾歲

▲醫師連續3個月大啖韓國美食＋燒啤，導致急性痛風發作。（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

你以為痛風是老年人的專利，甚至發作時大腳趾一定會腫成「麵龜」嗎？神經外科醫師李政穎以切身之痛打破這項迷思！他透露，先前赴韓國進修3個月，白天高壓學習，晚上則跟著老師聚餐，大啖炸雞、烤五花肉，並配上韓國人最愛的燒啤。沒想到夜半起身如廁時，膝蓋竟劇痛到無法彎曲，只能「爬著去廁所」。回台一驗才驚覺，原來是急性痛風發作。

李政穎醫師在粉專分享這段慘痛經歷。他回憶，去韓國進修期間，為了不掃興，每天晚上都陪老師乾了好幾杯燒酒加啤酒。奇怪的是，聚餐後回宿舍都毫無異狀，但每到半夜想上廁所，膝蓋就會突然劇痛，「痛到完全不能彎，連站都站不起來，最後只能扶著牆，甚至用爬的去廁所。」隔天早上還必須先吞一顆消炎止痛藥，才能硬撐著去醫院繼續跟刀。

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當時，李政穎原以為是白天開刀站太久、太累，或是韓國天氣太冷導致，從未往其他方面想。直到有一天，太太突然問他：「你這個……會不會是痛風？」他聽完直接笑出來，直呼不可能，「我才30幾歲，痛風不是阿伯才會得嗎？」沒想到結束3個月的進修回台後，一抽血檢查才發現，尿酸數值竟高達8.1 mg/dL（標準值應＜7.0 mg/dL）。

究竟痛風為何會找上門？李政穎事後回想，每晚大量的高普林食物、啤酒與燒酒，再加上進修期間睡眠不足、壓力大，完全集齊了「痛風發作套餐」。他指出，自己每晚痛到得爬去廁所，其實就是急性痛風發作，只是發作位置在膝蓋，而非大眾最熟悉的大腳趾。

李政穎直言，痛風不一定是「大腳趾腫得像麵龜」，包括膝蓋、腳踝、腳背，甚至是手肘，都可能是首次發作的位置；且這絕非老年人專利，只要有家族體質，搭配高普林飲食、飲酒、熬夜與脫水，年輕人一樣會中獎。

經歷過每晚痛到爬去廁所的折磨，李政穎無奈笑說，那3個月在韓國除了學到手術技巧，更大的收穫其實是「戒酒了」。他表示，現在雖然還是會參與聚餐，但酒能少喝就少喝，自那之後，半夜痛到無法走路的慘況也就再也沒有發生過。