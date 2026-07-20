中聯油品共7批不合格！專家明進廠調查　食藥署本週提食安法修法

▲食藥署公布中聯4～6月30批油品檢驗結果。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今（20）日公布中聯油脂股份有限公司115年4月至6月生產油品逐批檢驗結果，自7月9日起，針對該4月至6月生產的30批油品全面清查及抽驗，除已確認不合格的5批油品不再重複抽驗外，1批外銷無檢體，本次完成檢驗的24批油品中，有3批尚未出貨，檢驗結果均符合規定。另本週四會提出食安法修法，並完成獨立調查。

食藥署副署長王德原表示，本次逐批檢驗涵蓋上游原油及下游終端產品，並透過上下游檢驗結果及產品流向交叉比對，確認受影響產品範圍，作為後續風險管理及處置依據，在上游原油部分，共計抽驗53件，其中4件檢體不合格，均屬中聯批號「313-1150408」及「315-1150413」原油。終端產品部分共計抽驗171件，其中5件不合格，不合格產品均使用上述2個批號原油製成。

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▲食藥署委託第三方公正調查小組進廠追查中聯油脂苯(a)駢花超標原因 。

另外，食藥署將於明（21）日召開「食品風險評估諮議會」，邀集食品安全、毒理及風險評估等領域專家，就檢驗結果進行專業確認，並研議相關批次油品及下游產品後續處置措施，相關結論確認後，將儘速向社會大眾說明，並持續公開更新資訊。

至於預防性下架產品是否可重新上架？王德原表示，食品風險評估諮議會會由專家依檢驗結果進行專業討論，提供評估意見，食藥署、衛福部必要時再報行政院綜合研判，不過不會在會議結束後立即宣布重新上架名單。

另為全面釐清事故原因，食藥署已委託食品工業發展研究所成立「中聯油脂事件獨立調查小組」，成員包括食品科學、食品技師及法律等領域專家，將於7月21日進廠調查，全面檢視中聯公司製造及品質管理流程，預計於一週內完成調查，並適時對外公布調查結果。而在修法部分，食藥署本週會提出，修正重點包括以下十點。

一、增訂高風險食品業者自主檢驗頻率。

二、增訂特定食品業者自設實驗室須取得中央主管機關認證（可）。

三、增訂實驗室管理及通報義務。

四、增訂第三方驗證機構抽樣及通報機制。

五、增訂地方主管機關風險導向查核機制，對業者實施定期或不定期查核。

六、強化業者異常通報之義務，並提高遲延、隱匿或不實通報之最高罰鍰。

七、擴大高風險業者追溯追蹤。

八、增訂罰鍰執行之保全機制，避免受處分人隱匿、移轉財產或逃避執行。

九、增訂中央得成立指揮中心統籌重大食安事件。

十、明確違規案件下架、預防性下架及重新上架原則。