嘴唇黑斑不是痣！醫揪「癌症警訊」腸內竟藏多顆息肉

▲醫師提醒，嘴唇若出現小黑斑，要特別留意。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

嘴唇上的小黑斑，可能不只是黑痣！一名女士多年來以為唇邊散落的小黑點只是一般痣，近期卻發現黑斑變大，切片檢查仍找不到原因，直到接受無痛腸胃鏡檢查時，醫師從嘴唇上的黑斑察覺異狀，懷疑可能是「波伊茨－耶格綜合徵（PJS）」，後續大腸鏡檢查發現腸道內有約1至1.2公分息肉及多顆小息肉，並於檢查中切除。

聯安預防醫學機構聯安診所內視鏡室主任徐兆甸醫師表示，波伊茨－耶格綜合徵（Peutz-Jeghers Syndrome）又稱「黑斑息肉症候群」，不僅容易在胃腸道形成多發性錯構瘤性息肉，也代表全身惡性腫瘤風險增加，尤其女性患者更是乳癌高危險族群。

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徐兆甸指出，PJS患者約有95%會出現特異性的皮膚黏膜黑色素沉著，黑斑通常呈現藍灰色至褐色，大小約0.1至0.5公分，常密集分布於嘴唇、口周、齒齦及口腔頰部黏膜，與一般因日曬形成的雀斑不同。

他說明，PJS主要與第19對染色體短臂上的「STK11基因突變」有關，當細胞生長調控異常，除了造成皮膚黏膜出現黑斑，也容易使腸胃道形成錯構瘤性息肉，這類息肉可能分布於胃、小腸及大腸，若息肉較大或數量增加，可能造成反覆腹脹、腹痛，甚至引發腸套疊、腸阻塞或消化道出血。

徐兆甸提醒，黑斑息肉症候群最需要注意的是「長期癌症」風險，研究顯示，PJS患者一生罹癌比例約37%至93%，且惡性腫瘤平均發病年齡約42歲，須比一般人更早開始規律追蹤。

除了大腸癌、胃癌、小腸癌、胰臟癌等消化道癌症外，女性患者也需特別留意乳癌及卵巢癌風險，即使腸道息肉已經透過內視鏡切除，後續追蹤也不能只聚焦腸胃道，而應進行多器官、長期性的健康監測。

徐兆甸表示，臨床上醫師有時能從外觀細節發現疾病線索，像是不明原因出現的嘴唇黑斑、反覆腹脹腹痛或身體出現與過去不同的變化，都可能是疾病早期警訊，若家族中有類似病史或出現相關症狀，應及早接受專業評估，透過定期檢查掌握健康狀況，降低疾病惡化風險。