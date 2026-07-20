一直想吃鹹食別怪嘴饞　醫揭「蛋白質吃不夠」啟動飢餓機制

▲醫師指出，蛋白質攝取不夠容易啟動飢餓機制，導致想吃洋芋片、炸物等鹹食。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

總是忍不住想吃洋芋片、泡麵等鹹食，宵夜一定要吃雞排、薯條不一定只是嘴饞，也可能是蛋白質吃得不夠。醫師表示，研究發現，當飲食中的蛋白質比例偏低時，部分人容易增加非正餐時段的進食，且特別偏好鹹香風味食物，建議若經常在下午茶或宵夜時段想吃鹹食，可先檢視每天蛋白質攝取是否充足。

減重專科醫師范亞萱指出，根據「蛋白質槓桿假說」（Protein Leverage Hypothesis），人體對蛋白質有相對明確的需求，雖然實際食物選擇仍會受到口感、能量密度及飲食環境等因素影響，但當一餐或一天攝取過多澱粉、油脂、含糖食物或超加工食品，導致蛋白質比例偏低時，部分人會不自覺增加總進食量，希望滿足身體對蛋白質的需求。

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研究發現，當飲食中的蛋白質比例由15%降至10%時，受試者總熱量攝取增加約12%，其中高達70%的額外熱量來自正餐之外的點心，且多偏好鹹香風味食物。

范亞萱舉例，現代人常以一大碗乾麵搭配少量青菜當作一餐，看似吃得很飽，但蛋白質比例其實偏低，當身體缺乏足夠蛋白質與必需胺基酸時，容易啟動飢餓機制，讓人即使吃完正餐仍覺得不滿足，進而在下午茶或宵夜時間尋找更多食物。

至於為何特別偏愛鹹食，范亞萱表示，可能與肉類、魚類等高蛋白食物本身具有鮮味有關，因此大腦容易將鹹香、鮮味與蛋白質產生連結。

不過，她提醒，現代許多超加工食品正是利用這項特性，包括洋芋片、鹹餅乾、泡麵及炸物等，透過鹹味、鮮味添加劑、油脂香氣及酥脆口感，提高適口性與進食慾望，甚至可能「欺騙」大腦，讓人誤以為已獲得滿足。

范亞萱指出，這類食品多半以精製澱粉、油脂及高鈉為主，蛋白質含量未必足夠，屬於所謂的「蛋白質誘餌（protein decoys）」，長期食用可能形成「蛋白質沒補足、熱量卻先增加」的惡性循環，不僅容易造成體重及腰圍增加，也不利於血糖控制。

她建議，若經常出現想吃鹹食的情況，不妨優先檢視三餐是否有攝取足夠的優質蛋白質，蛋白質可選擇雞蛋、豆腐、魚肉、雞肉、海鮮或無糖豆漿，避免一餐幾乎都由麵、飯、麵包等澱粉組成，若真的很想吃東西，可先選擇茶葉蛋、無糖豆漿、毛豆、豆干、雞胸肉或滷味中的蛋類、豆腐與青菜，先補足身體真正需要的營養。