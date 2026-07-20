登革熱重症找到致命「元凶」　標靶特效藥治療有譜了

▲國衛院今發表登革熱重大研究成果，由免疫醫學研究中心特聘研究員謝世良向國人說明 。（圖／記者邱俊吉攝）

邱俊吉／台北報導

醫療技術持續進步，但全球每年仍有近4億人感染登革熱，並造成上萬人死亡。目前各國尚未開發出登革熱疫苗，為此，國衛院與成功大學醫學院合作，研究出「雙特異性抗體」，對於不同血清型、病毒株的登革病毒，皆可有效抑制發炎，未來有機會據此製作標靶治療抗體藥物，挽救更多嚴重併發症的患者。

國內以往曾經歷嚴峻登革熱疫情，最高峰在2015年，共有超過4萬人確診，並造成228死；至於今年疫情，根據疾管署統計至7月中旬，全台累計登革熱確診100例，含93例境外移入及7例本土個案，整體疫情仍在可控範圍。

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國衛院今與成功大學研究團隊共同召開此項研究成果發表會，院長司徒惠康表示，台灣每年都有登革熱疫情，嚴重患者恐出現「細胞激素風暴」，可能引起休克、多重器官障礙，甚至死亡，但目前仍無疫苗，也沒有特效藥。

針對最新研究成果，國衛院免疫醫學研究中心特聘研究員謝世良說，研究團隊證實感染登革病毒誘發的重症發炎反應，並非由單一的免疫受體驅動，而是由2種先天免疫受體、CLEC5A與TLR2，所構成的關鍵訊號軸共同調控。

為阻斷此過度發炎反應，研究團隊研發可同時鎖定CLEC5A、TLR2的雙特異性抗體。實驗結果顯示，該抗體能明顯降低多種和登革熱重症有關的發炎物質，且對4種登革病毒及容易引發重症的病毒株都有效。相關研究成果已於今年7月發表在國際頂尖醫學期刊《Journal of Biomedical Science》。

成大醫學院特聘教授王貞仁指出，此新抗體未來可望不受登革病毒型別限制，發展成登革熱新療法，也可能進一步應用於COVID-19、日本腦炎、茲卡病毒等容易引發嚴重發炎反應的病毒感染，不過目前仍有待完成動物實驗與臨床研究，才能確認安全性及治療效果。