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宣明智術後「恢復不錯」　醫：接下來1至2天是重要觀察期

▲▼宣明智談郭董、藍白合。（圖／記者黃國霖攝）

▲宣明智術後恢復不錯，接下來1到2天是重要觀察期。（圖／記者黃國霖攝）

記者邱俊吉／台北報導

聯電榮譽副董事長宣明智日前「硬腦膜外出血」住院，接受開顱減壓手術，家屬今透露，已能睜眼並依指令活動雙腳；醫師說，這代表術後恢復往好的方向走，接下來1至2天為觀察有無再出血的關鍵期，若順利度過，後續再出血風險將明顯降低，也提醒高齡族群若頭部遭撞，可能2至3周後才慢性出血，不可輕忽。

新光醫院神經外科主任蔡明成表示，硬腦膜外出血與硬腦膜下出血不同，其血塊位於硬腦膜外側，只要及時手術清除血塊、解除壓迫，恢復情況通常較好；若宣明智術後已能睜眼，並依指令活動雙腳，代表術後恢復狀況不錯，但仍需在加護病房密切觀察。

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蔡明成說明，這類患者術後留在加護病房，主要是預防再出血；一旦再出血，可能出現昏迷或意識惡化，這時須立即安排電腦斷層確認，再決定後續治療。若術後1至2天都未再出血，再出血機率將明顯下降。

針對宣明智家屬提到，此次手術同時清除上個月跌倒留下的「陳舊性血水」，蔡明成說，無法確認是否與這次出血位於同一位置，不過高齡者常因頭部輕微碰撞造成慢性出血，且通常在受傷2至3周後才逐漸形成，不少病人甚至已忘記何時撞到頭。

蔡明成指出，慢性出血患者多因頭痛、一側手腳無力等症狀就醫，若確認血水已壓迫腦部，需接受手術，但如未造成明顯壓迫，則有機會自行吸收，因此頭部受傷後，比起急著做電腦斷層，更重要是持續留意症狀，建議至少觀察1個月。

此外，宣明智家屬指出，他裝設許多心臟支架，長期服用抗凝血或抗血小板藥物。蔡明成提醒，這類病人凝血能力較差，一旦出血，出血量可能比一般人大，更容易造成腦部壓迫，但是否需要立即就醫，仍應以有無出現頭痛、意識改變、肢體無力等症狀為判斷重點，而非只要撞到頭就一定要接受檢查。

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關鍵字： 宣明智 腦出血 開顱手術 高齡健康 抗凝血藥

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