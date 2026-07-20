憂鬱症「失樂症」有解　研究揭「期待感」才是關鍵

▲研究發現，憂鬱症患者「失樂症」可透過提升期待感著手。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少人以為憂鬱症患者「感受不到快樂」，但最新研究顛覆這項認知。董氏基金會引述2026年6月刊登於《細胞報告醫學》（Cell Reports Medicine）的研究指出，憂鬱症患者真正出問題的不是「享受快樂」的能力，而是「期待快樂」的能力，也就是在獲得獎賞前缺乏期待與動機，而這正是失樂症（anhedonia）的核心表現。

「失樂症」是重度憂鬱症的核心症狀之一，患者常對原本喜愛的活動失去興趣或樂趣，例如吃美食、與朋友聚會或從事興趣，都難以提起勁。

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這項研究由德國波昂大學醫院、波昂大學及杜賓根大學醫院團隊進行，納入52名憂鬱症患者及51名健康者，比較兩組在食物獎賞歷程中的心理反應，並同步測量空腹血糖、胰島素及飢餓素等代謝指標。

結果發現，憂鬱症患者在真正品嘗食物時，味覺體驗及享受程度與健康者沒有顯著差異，但在獲得食物前，對食物的期待與渴望明顯較低，而且期待感愈低，失樂症狀愈嚴重。不過當食物變得立即可取得時，患者的渴望程度又會回升。此外，研究也發現，胰島素敏感度較低的人，進食失樂症狀也較明顯，顯示代謝狀態可能與大腦獎賞機制有關。

台北市立聯合醫院中興院區精神科兼任主治醫師詹佳真表示，臨床上許多憂鬱症患者會說，過去喜歡的事情現在都提不起勁，也感受不到快樂，因此逐漸減少外出與社交，甚至整天待在家裡，這就是失樂症常見的表現。

詹佳真指出，過去多認為失樂症是「無法感受快樂」，但最新研究顯示，真正受損的是「對快樂的期待」，這也提供治療新方向，臨床上常透過認知行為治療中的「行為活化」技巧，鼓勵患者循序漸進安排能帶來愉悅感的活動，例如先從每天散步5分鐘開始，專注感受活動帶來的正向感受，再逐步增加活動量，幫助大腦重新建立獎勵機制。

董氏基金會心理衛生中心執行顧問葉雅馨表示，期待感可作為觀察心理健康的重要指標，期待能促進大腦分泌多巴胺等神經傳導物質，減輕壓力與焦慮，也能提供面對生活挑戰的動力。

她提醒，即使提不起勁，也不要因此停止原本喜歡的活動，以免陷入失樂症惡性循環，甚至逐漸社交退縮、孤立，陪伴憂鬱症親友時，可從容易完成的小目標開始，例如一起聽音樂、吃幾口喜歡的食物、曬5分鐘太陽，或每天固定一起完成一件輕鬆的小事，建立規律與儀式感，不要急著要求對方改變，而是以陪伴取代催促，才能給予更有效的支持。