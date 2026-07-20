滿街都在咳！醫揭「夏季咳嗽潮」4大原因　超過3週別只當感冒

▲近期新冠疫情再現，已連續5週呈現上升趨勢。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

炎炎夏日，你是否也察覺身邊咳嗽的人變多了？無論是搭捷運、待在辦公室，或是到餐廳用餐，近期總能聽見此起彼落的咳嗽聲，引發民眾擔憂。對此，重症科醫師黃軒直言，今年夏天造成咳嗽的原因不只一種，而是「多種呼吸道病毒同時流行」，其中更夾雜了冷氣、溫差等環境因素，讓許多人飽受咳不停的折磨。

「這個夏季，滿街都有人在猛咳嗽！」黃軒醫師在粉專發文指出，近期最受社會大眾矚目的，仍是持續升溫的「COVID-19（新冠病毒）」。他觀察到，部分確診患者主要出現喉嚨痛、咳嗽與發燒等症狀，但也有人僅有持續性的乾咳。疾管署報告也印證了這波疫情的反撲，7月5日～11日新冠門急診就診人次達2,811人次，較前一週增加34.4%，且已連續5週呈現上升趨勢。

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除了新冠疫情，許多人也憂心「A型流感是不是也一起來了？」黃軒給出肯定的答案：「是！夏天確實仍會有A流的。」他解釋，雖然流感的高峰期通常落在秋冬兩季，但在人潮密集、旅遊頻繁的夏季，依然會有散發病例出現並持續傳播。

不僅如此，這波夏季「咳嗽潮」還混雜了其他常見的呼吸道病毒。黃軒表示，包括鼻病毒、腺病毒、副流感病毒以及人類間質肺炎病毒（hMPV）等，都是近期門診患者久咳不癒的元凶。

除了病毒作祟，黃軒也點出不可忽視的「環境因素」。他舉例，夏日頻繁吹冷氣、進出室內外的劇烈溫差、空氣污染、過敏原增加，甚至是「病毒感染後咳嗽（Post-viral cough）」，都可能導致患者的咳嗽症狀持續數週之久。

黃軒提醒，千萬別把所有的咳嗽都只當作普通感冒處理。若民眾發現自己咳嗽超過3週，並且伴隨高燒、呼吸困難、胸痛、咳血或血氧下降等危險徵兆，務必提高警覺，應盡快就醫進行詳細檢查，以免延誤病情。