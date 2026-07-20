大病來襲怎麼防　專家點名買「4張傷病險」最乾脆

▲醫療科技進步，現在多能透過藥物、手術與復健延長生命，民眾需面對長時間治療與照護需求。



圖文／鏡週刊

重大疾病險、特定傷病險、精選傷病險、重大傷病險，這些保險名稱雖只差幾個字，但保障內容卻大不相同，也是民眾最容易混淆的保險商品。尤其不少人誤以為，只要取得健保重大傷病證明，這些保險都能申請理賠，但事實上，真正與健保重大傷病制度直接連結的只有「重大傷病險」，其餘商品仍須依各家保單條款認定疾病嚴重程度、觀察期間及失能狀況。

▼重大傷病健康保險附約比一比。（點圖可放大）

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據統計，截至今年6月，重大傷病卡持卡人數已突破103萬人、發行證數超過110萬張（因有可能1人同時罹患2種以上重大傷病，因此證數與張數有落差），而盤點市面上名稱帶有「疾病」或「傷病」的保單共有四種，包含重大疾病險、特定傷病險、精選傷病險與重大傷病險，這些險種名稱雖然相似，也都是一次性給付商品，但保障邏輯卻截然不同。到底該怎麼挑？其實最核心的判斷標準只有一個，那就是能否直接連結「健保重大傷病制度」。

最早出現的「重大疾病險」，保障範圍相對狹窄，僅針對七項大病提供保障，包含癌症（重度）、急性心肌梗塞、腦中風後障礙、冠狀動脈繞道手術、末期腎衰竭病變、重大器官移植、癱瘓等，且這七種疾病理賠門檻都是出了名的嚴格。

以末期腎衰竭病變為例，必須要兩顆腎都有慢性且不可逆的衰竭、且必須長期接受透析治療才理賠；又或者是腦中風，條款要求發病後6個月，仍留有永久性神經功能障礙才給付。換句話說，如果病人不幸在發病初期病情惡化離世，這張保單可能派不上用場。

後來市場推出的「特定傷病險」與「精選傷病險」，雖然保障項目變多了，但實際上仍是依照各家保險公司制定的「條款」來理賠。即便疾病名稱相同，若未達條款要求的特定失能程度或觀察期，同樣面臨拒賠風險。

反觀「重大傷病險」，理賠邏輯最簡單也最直觀：只要符合健保認定標準並取得證明，即可依約申請理賠。被網友封為最懂保險的急診室醫師林逸婷舉例，多數特定傷病險或精選傷病險都要求6個月觀察期後，確認神經功能障礙才能給付；但若患者外傷嚴重度指數達16分以上，符合重大傷病證明資格，重大傷病險通常在取得證明後即可理賠。從此可知，相關險種中，最值得民眾納入規劃考量的便是重大傷病險。

特別是在癌症保障上，差異更明顯。傳統癌症險將癌症分期分級，第一期癌症通常會被列為輕度癌症，理賠金額常被大打折扣，通常只理賠保額的20%，但許多癌症第一期就能拿到重大傷病卡，例如乳癌，手中若有重大傷病險，就可以拿到整筆、大額的理賠金額。

而這筆錢不僅是醫藥費，更是支撐家庭度過抗癌期、彌補收入損失的「保命金」。也因此專家一致表示，在醫療科技進步、疾病慢性化的今天，重大傷病險絕對是醫療規劃中，最該優先補強的核心支柱。

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