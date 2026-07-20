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20歲男「刺青3天就流湯」！彩色包腿變爛瘡　醫揭元凶

▲▼20歲男「刺青3天就流湯」！彩色包腿變爛瘡　醫揭元凶。（圖／吳仁欽醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

▲男子刺青3天就流湯，原來是對顏料過敏，加上搔抓破皮感染。（圖／吳仁欽醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「刺青」對現代年輕人來說，已從過去的叛逆標記，漸漸轉為展現個性、自我認同與懷念過去的身體美學。但如果不小心，可能迎來一場噩夢。近日，皮膚科診所院長吳仁欽透露，一名20歲出頭的男子在刺了超狂的彩色刺青後，皮膚竟然變成「大爛瘡」，不僅流湯，還長出厚厚的結痂，慘不忍睹。

吳仁欽醫師在粉專分享這個令人觸目驚心的病例。他指出，這名帥哥大約2週前在大腿上刺了彩色的刺青，沒想到僅僅過3天，刺青的地方就開始「流湯」，還冒出一堆傷口，不斷滲出組織液。

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從醫師提供的照片中可見，在大面積的刺青圖案中，紫色和綠色的顏料區塊情況最為慘烈，皮膚表面嚴重脫皮、結出厚痂，並伴隨明顯濕潤、潰爛的傷口。相較之下，橘色、粉色部位雖然也有脫皮現象，但看起來相對穩定很多。

原本男子還在煩惱，以為是自己最近吃了海鮮或用了不對的沐浴乳。對此，吳仁欽直言：「不是海鮮的錯，是顏料在搞鬼啦！」醫師進一步解釋，這就是典型的「局部色素過敏」。在紫色跟綠色顏料裡，常含有特定的金屬鹽（如鈷、鉻、鎳化合物），這些成分特別容易引發免疫系統「暴走」，導致濕疹化、滲液反應。更嚴重的是，如果因為過敏搔癢而抓破皮，細菌就容易順勢入侵，進一步惡化成「次發性感染」。

吳仁欽藉此叮嚀：「刺青前過敏測試真的不是多此一舉，等到皮膚出現狀況，你就知道！」美麗需謹慎，別讓一時的衝動變成終身的傷痛。

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關鍵字： 包腿 刺青 爛瘡 流湯 細菌感染 皮膚科 吳仁欽醫師 局部色素過敏

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