全台百萬人持重大傷病卡　醫療險真的防漏嗎

▲截至今年6月，重大傷病持卡人數突破103萬人，等於每23人中就有一人正面臨重大傷病的挑戰。



圖文／鏡週刊

醫界拋出「一日手術」議題後，不少民眾為了門診手術能否理賠、是否符合住院定義而焦慮不已。這些討論看似務實，其實多半只聚焦在數千元到十幾萬元的醫療支出上。然而，保險專家提醒，真正能讓一個家庭財務崩盤的，從來不是這點小錢，而是一場癌症、中風等突如其來的重大傷病。

自從「一日手術」成為醫界新趨勢後，各大保險論壇上最常見的焦慮就是：「動完手術當天回家，我的住院日額賠不賠？」這類問題反映了民眾對於醫療險理賠的傳統依賴。繳了一輩子保費、卻因為治療方式改變而無法理賠確實很嘔，但真正會改變一個人、甚至是一個家庭命運的，往往不是數萬元、甚至數十萬元的理賠，而是一場癌症、一場中風，或是一場造成永久失能的重大疾病。

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被網友封為「最懂保險的急診室醫師」林逸婷指出，隨著醫療進步，許多原本致死率高的疾病，現在都能透過藥物與手術控制。這雖然是好事，但隨之而來卻是漫長的治療期與復健路。此時，保險的核心價值就不該只是支付那幾筆門診手術費，而是要在疾病發生時，像是一筆「及時雨」般的現金，支撐家庭在失去工作收入時，依然能繳出房貸、支付看護費用，維持生活不墜。

《好險在這裡》總編輯李柏泉則以理財觀點直言，保險的意義是「保大不保小」的黃金法則。數萬元的手術開銷，或許還可以動用儲蓄因應，但當病魔襲來，導致工作能力下降、收入驟減，甚至需要家人請假全職照顧時，那種「錢流不進來、支出卻倍增」的窘境，才是真正會改變人生軌跡的財務重災區。

根據數據顯示，2020年至2026年，全台有效的重大傷病證明數量增近14萬張，截至今年6月，持卡人數已突破103萬人、發行證數超過110萬張（因有可能1人同時罹患2種以上重大傷病，因此證數與張數有落差），這等於每23個人中就有一人正面臨重大傷病的挑戰。

其實，現在的醫療選擇權非常多，不管是住院治療還是精準的一日手術，民眾都能依經濟能力決定醫療品質。專家建議，面對轉變中的醫療環境，我們應將醫療保險的角色從單純的「費用報銷」，轉向提供「財務支持」。別讓瑣碎的理賠條款掩蓋了保險真正該發揮的救命功能，唯有確保在重大風險來臨時有足夠的「財務氧氣」，才能讓患者安心抗癌、家庭保有喘息空間。



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