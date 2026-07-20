OL「早餐吃全麥吐司」腎功能掉超快　醫一聽關鍵差點昏倒

▲許多人早餐喜歡吃麵包。（達志／示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

腎臟科醫師洪永祥表示，一名身材微胖的30多歲上班族女生腎功能掉超快，原來她每天早餐只吃全麥吐司，且會把吐司烤到黑黑焦焦的。醫師一聽差點昏倒，「妳天天在吃『傷腎毒素』啊」，並分享三大常見麵包傷腎錯誤吃法，像是單吃麵包，缺乏蛋白質與纖維搭配。

洪永祥在臉書分享這起個案，當事人沒有慢性病，腎絲球過濾率只有65，且指數退步很快，因此關心詢問對方，「妳是偷吃成分不明的草藥保健品，還是天天吃重口味的控肉飯、炸雞排？」患者一聽狂搖頭說，「洪醫師，我很養生耶！我每天早餐都只吃全麥吐司，連奶油都不敢塗！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼醫師提醒，盡量選擇無包餡、少油少鹽的原味吐司或雜糧麵包。（達志／示意圖）



洪永祥指出，他越聽越奇怪，若已經慢性腎衰竭第3B期以上需要限磷，當然不能常吃高磷的全麥土司，但當事人還不需要腎臟病飲食，全麥吐司是高纖澱粉很健康，怎麼會傷腎？

洪永祥繼續追問下去，「她才一臉驕傲地說，『我知道吐司加奶油或果醬不好，我會把土司烤到黑黑焦焦的，那樣吃起來又香又酥脆，就不用加任何果醬奶油啊！是不是很健康？』我一聽差點昏倒，跟她說，『妳這不是在養生，妳天天在吃傷腎毒素啊』！」

生活上最常見的三大麵包傷腎錯誤吃法

錯誤一：追求酥脆，吐司烤到焦黑

當麵包經過烤箱高溫烘烤，會產生大量的單氯丙二醇（MCPD）、丙烯醯胺（Acrylamide），這些毒素進到身體裡，就像是微血管的「毒強力膠」。腎臟「過濾網」天天被這些毒素塞車、刺激發炎，血管就會硬化，腎功能當然加速報銷！

錯誤二：鹹味麵包、爆漿甜餡當正餐

很多人早餐愛吃肉鬆麵包、蔥花麵包，或下午茶來個紅豆、菠蘿麵包。你以為麵包是很清淡的飲食？其實這些麵包為了維持鬆軟和風味，製程中添加了大量的隱形鹽分（鈉）與精緻糖，正是摧毀腎臟微血管的兩大頭號殺手！

錯誤三：單吃麵包，缺乏蛋白質與纖維搭配

很多人一條吐司或一個麵包就解決一餐，單純攝取大量碳水化合物，不僅血糖波動大，更缺乏了保護腎臟所需的抗氧化營養素，讓腎臟日復一日暴露在發炎的風險中。

洪永祥說，難道麵包就不能吃了嗎？只要掌握三點，一樣能健康吃。

掌握三點健康吃麵包

1、 控制烘烤時間

麵包稍微加熱變軟就好，千萬不要烤到焦黑。

2、看清標示、選原味

盡量選擇無包餡、少油少鹽的原味吐司或雜糧麵包。

3、 正確搭配才均衡

吃麵包時，請務必搭配一杯無糖豆漿或一顆雞蛋，再配點新鮮蔬果。利用蔬果豐富的抗氧化物當作天然解毒劑，就能幫忙清除毒素。

洪永祥提醒，若你腎絲球過濾率已經低於45分，需要進入腎臟病飲食，限蛋白、限磷鉀，全麥土司或雜糧麵包屬於高磷高蛋白食物，不能當早餐；保護腎臟不用花大錢，把你的烤吐司時間調短一些，少一分焦脆，就能幫你的腎臟爭取更多的健康！