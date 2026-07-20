ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

憂鬱症恐害中風風險增117%　研究：子女也較易罹心血管疾病

現代人因壓力無法紓解，易引發憂鬱症。（圖／達志／示意圖）

▲憂鬱症不只影響心理，也可能威脅生理健康。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

憂鬱症是常見疾病，一般人卻不知患者不僅情緒受影響，心血管也可能變差。最新研究發現，若罹患重度憂鬱症，不僅心肌梗塞及中風風險會分別增加28%、117%，連下一代出現心血管問題的機率也會上升；專家說，若父或母有重鬱症病史，除了照顧家人，自己最好也要多留意血壓、血脂等心血管危險因子。

此研究由國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員王世亨、陳培君等人共同完成。陳培君指出，團隊為探討精神疾病與心血管疾病之間的關係，共分析健保資料庫逾451萬名具有父母資料、約333萬名具有完整手足資料的民眾，及台灣生物資料庫10萬6796人的資料，再比對其中思覺失調症、雙極性疾患（俗稱躁鬱症）、重鬱症患者與非患者的心血管健康狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果顯示，和思覺失調症及躁鬱症相比，重鬱症與心血管疾病的關聯性較明顯；整體而言，重鬱症病人罹患心肌梗塞的風險增加28%，心臟衰竭增加56%，中風增加117%，周邊動脈疾病則增加122%。 周邊動脈疾病是指動脈硬化造成血管狹窄或阻塞，使肢體血流不足，例如走路時小腿會痛的「間歇性跛行」 。

▲▼ 憂鬱症 。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

▲研究發現重度憂鬱症會提高自己及下一代的心血管疾病風險。（AI協作圖，點圖可放大／記者邱俊吉製作，經編輯審核，下同）

此外，研究發現重鬱症的心血管影響，也可能出現在子女身上。王世亨說明，若父親罹患重鬱症，子女周邊動脈疾病風險增加6%；母親罹病則增15%；若父母皆罹病，風險更會提高20%。相關研究成果日前已發表於國際知名醫學期刊《Psychological Medicine》。

王世亨表示，這種家族聚集現象，也可能與家人共享的飲食、運動及生活型態有關，所以有重鬱症家族史，雖然不代表一定會罹患心血管疾病，但家族成員更應重視三高、體重等危險因子管理。

▲▼ 憂鬱症 。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

▲若有重鬱症家族史，對於心血管疾病危險因子最好及早加強管理。

此外，陳培君表示，目前國內外的心血管疾病風險評估工具，多已納入個人重大精神疾病，但尚未將「精神疾病家族史」列為常規評估項目，若後續研究持續累積證據，精神疾病家族史有機會成為評估心血管疾病風險的重要參考，協助高風險族群及早預防。

【最老工讀生】邰哥出演一日大巨蛋打工人！辛酸工作畫面流出XD

關鍵字： 重鬱症 心血管 中風 心肌梗塞 家族史

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

宣明智術後「恢復不錯」　醫：接下來1至2天是重要觀察期

憂鬱症「失樂症」有解　研究揭「期待感」才是關鍵

追劇、上班族注意！醫示警「久坐恐讓血栓找上門」　高風險族群應留意

滿街都在咳！醫揭「夏季咳嗽潮」4大原因　超過3週別只當感冒

不只喉嚨痛、發燒！新冠中鏢「1症狀」最難受　一票苦主：超可怕

憂鬱症恐害中風風險增117%　研究：子女也較易罹心血管疾病

譚敦慈遭AI冒名假代言！親揭「病史」打臉詐騙：千萬別上當

感冒好了還狂咳？醫揭「3大隱藏元凶」

大病來襲怎麼防　專家點名買「4張傷病險」最乾脆

全台百萬人持重大傷病卡　醫療險真的防漏嗎

讀者迴響

回到最上面