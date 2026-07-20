憂鬱症恐害中風風險增117%　研究：子女也較易罹心血管疾病

▲憂鬱症不只影響心理，也可能威脅生理健康。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

憂鬱症是常見疾病，一般人卻不知患者不僅情緒受影響，心血管也可能變差。最新研究發現，若罹患重度憂鬱症，不僅心肌梗塞及中風風險會分別增加28%、117%，連下一代出現心血管問題的機率也會上升；專家說，若父或母有重鬱症病史，除了照顧家人，自己最好也要多留意血壓、血脂等心血管危險因子。

此研究由國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員王世亨、陳培君等人共同完成。陳培君指出，團隊為探討精神疾病與心血管疾病之間的關係，共分析健保資料庫逾451萬名具有父母資料、約333萬名具有完整手足資料的民眾，及台灣生物資料庫10萬6796人的資料，再比對其中思覺失調症、雙極性疾患（俗稱躁鬱症）、重鬱症患者與非患者的心血管健康狀況。

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結果顯示，和思覺失調症及躁鬱症相比，重鬱症與心血管疾病的關聯性較明顯；整體而言，重鬱症病人罹患心肌梗塞的風險增加28%，心臟衰竭增加56%，中風增加117%，周邊動脈疾病則增加122%。 周邊動脈疾病是指動脈硬化造成血管狹窄或阻塞，使肢體血流不足，例如走路時小腿會痛的「間歇性跛行」 。

▲研究發現重度憂鬱症會提高自己及下一代的心血管疾病風險。（AI協作圖，點圖可放大／記者邱俊吉製作，經編輯審核，下同）

此外，研究發現重鬱症的心血管影響，也可能出現在子女身上。王世亨說明，若父親罹患重鬱症，子女周邊動脈疾病風險增加6%；母親罹病則增15%；若父母皆罹病，風險更會提高20%。相關研究成果日前已發表於國際知名醫學期刊《Psychological Medicine》。

王世亨表示，這種家族聚集現象，也可能與家人共享的飲食、運動及生活型態有關，所以有重鬱症家族史，雖然不代表一定會罹患心血管疾病，但家族成員更應重視三高、體重等危險因子管理。

▲若有重鬱症家族史，對於心血管疾病危險因子最好及早加強管理。

此外，陳培君表示，目前國內外的心血管疾病風險評估工具，多已納入個人重大精神疾病，但尚未將「精神疾病家族史」列為常規評估項目，若後續研究持續累積證據，精神疾病家族史有機會成為評估心血管疾病風險的重要參考，協助高風險族群及早預防。