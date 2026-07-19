「那地方怎麼給人看」！30歲女私密處痛不敢就醫　3天後在ICU搶命

▲女子因私密處感染不好意思就醫，病情惡化為壞死性筋膜炎並引發敗血症，經緊急手術及多次清創後，仍在加護病房中搶命。（示意圖／CFP）

文／CTWANT

私密處紅腫疼痛，許多人因害羞或不好意思就醫，認為忍一忍就會好，但這樣的心態可能付出生命代價。胸腔暨重症科醫師黃軒分享一名30歲女子的真實案例，她起初只覺得會陰部疼痛、微微紅腫，誤以為只是毛囊炎或長膿包，因遲遲不願就醫，短短3天內病情急遽惡化，不僅感染蔓延成壞死性筋膜炎，更引發敗血症與血壓下降，經多次清創手術後，目前仍在加護病房持續治療。黃軒提醒，私密處疼痛若明顯超過外觀程度，或紅腫在短時間內快速擴大，千萬不要再忍耐，應立即就醫，以免錯失救命黃金時間。

黃軒在臉書「重症醫療系列：ICU的故事」分享，這名30歲女子本身患有糖尿病，一開始只是覺得私密處有點疼痛，走路、坐下時感到不舒服，洗澡時摸到會陰附近有些腫脹、皮膚微微發紅，因此認為只是摩擦造成、毛囊炎或一般膿包。

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家人曾勸她盡快就醫，但她因感染位置屬於私密處，不斷表示「那個地方怎麼給人看，再等兩天應該就會自己好」，因此選擇待在家中服用止痛藥，希望症狀自行改善。

沒想到隔天病情迅速惡化，紅腫範圍不斷擴大，疼痛也越來越劇烈。黃軒指出，壞死性筋膜炎最危險的地方就在於，皮膚表面看起來可能只有一小片紅腫，但深層皮下組織與筋膜早已遭到感染侵蝕，因此患者常出現「疼痛遠比外觀看起來嚴重」的情況，有人甚至形容像被火燒、被刀割一般，這也是臨床上相當重要的警訊。

到了第三天，女子已經痛到無法行走，會陰部皮膚由紅色逐漸轉成暗紅色，接著出現紫黑色壞死斑塊，並散發惡臭，同時伴隨發燒、畏寒、全身無力、精神恍惚及呼吸急促等症狀。家人察覺情況不對，立刻叫救護車送往急診。

經檢查後，黃軒神情凝重地告知家屬，這已不是一般皮膚感染，而是壞死性筋膜炎。感染早已不是停留在皮膚表面，而是沿著皮下組織及筋膜快速蔓延，女子也很快出現敗血症及血壓下降，若再延誤治療，恐有生命危險。

醫療團隊立即替她施打靜脈抗生素，並安排緊急手術切除所有壞死組織。不過第一次清創仍不足以控制感染，之後數天又陸續接受多次清創手術，目前仍在加護病房持續接受治療，與死神搏鬥。

黃軒表示，這種發生於會陰、生殖器或肛門周圍的壞死性筋膜炎，又稱為「福尼爾氏壞疽（Fournier's gangrene）」。雖然男性患者較多，但女性同樣可能發病，而且因感染部位較為隱密，不少患者因害羞、尷尬或忌諱就醫，等到病情十分嚴重才求診，也使治療更加困難。

他指出，壞死性筋膜炎最大的特點就是進展速度極快，只要出現局部疼痛程度與外觀明顯不成比例，或紅腫在數小時至一、兩天內迅速擴大，就不能再視為普通毛囊炎或膿包。若私密處或會陰部出現劇烈疼痛、紅腫快速擴散、發燒、畏寒、噁心、全身無力等症狀，就應立即就醫。

此外，一旦皮膚開始變紫、變黑、起水泡，出現膿液、惡臭，甚至摸起來有氣泡感，或伴隨心跳加快、呼吸急促、意識不清等情況，更代表感染可能已快速惡化，必須立刻前往急診，切勿拖延。

黃軒也提醒，糖尿病、肥胖、免疫力低下、腎臟病、肝病、癌症患者，以及近期曾有會陰傷口、膿瘍或接受相關手術者，都屬於高風險族群。由於壞死性筋膜炎惡化速度驚人，治療必須立即住院，透過靜脈抗生素配合手術清除壞死組織，單靠擦藥、止痛藥或口服抗生素，通常無法阻止感染持續擴散。

最後黃軒呼籲，看醫生時短暫的尷尬，遠遠比不上延誤治療可能付出的代價。對醫師而言，每天面對的是身體各個部位的疾病，私密處並不是令人尷尬的地方，而是一個需要及時檢查與治療的感染部位。若私密處出現異常紅腫、疼痛或其他警訊，不必因害羞而隱忍，及早就醫，才能真正把握救命的黃金時間。

▲黃軒醫師提醒，私密處若出現劇烈疼痛、紅腫快速擴大等症狀，切勿因害羞延誤就醫，以免感染惡化危及生命。（圖／翻攝自臉書，黃軒醫師 Dr. Ooi Hean）

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