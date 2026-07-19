媽嚇壞！6歲兒肛門「噴出異物」以為長痔瘡　醫曝壞習慣

▲一名6歲男童喜歡拿著手機、平板坐馬桶，沒想到竟「直腸脫垂」。（示意圖、非當事人／李綜合醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

現代家長常用「3C產品」安撫小孩，沒想到竟會造成健康危機！台中一名6歲男童，每次上廁所都要帶著手機或平板進去「邊拉邊玩」，一坐就是大半天。直到最近男童母親驚覺，孩子的肛門口竟然有凸出來的異物，懷疑是小小年紀就長痔瘡，嚇得趕緊帶往醫院求診。

坐馬桶超過5分鐘就危險！6歲童「直腸脫垂」醫嚇壞

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駐診在李綜合醫院的臺中榮總大腸直腸外科主治醫師曾禹康表示，該名男童就醫時，家長非常緊張。經檢查後發現，男童肛門口的異物並非痔瘡，而是「直腸脫垂」。曾禹康醫師指出，如廁時間過長是主因，若坐在馬桶上超過5分鐘，會導致肛門靜脈瘀血與壓力升高，進而引發脫垂風險，提醒家長務必戒掉孩子「上廁所滑手機」的壞習慣。

上班族「冷氣房＋久坐」 血栓痔瘡痛到坐立難安

除了幼童案例，成人也深受其害。門診中另有一名40多歲的上班族男性，過去曾動過痔瘡手術，近期因工作忙碌、長時間久坐辦公桌，加上夏天高溫炎熱、待在冷氣房水分補充不足，導致排便困難。該患者就醫時表情痛苦、坐立難安，自述肛門劇痛且每次排便都流血，檢查後發現竟是嚴重的「血栓痔瘡」。

▲醫師提醒，民眾若發現排便出血、肛門有異物感、搔癢或腫痛，千萬不要自行判斷，應盡速尋求醫師協助。（圖／李綜合醫院提供）



血栓痔瘡嚴重 醫搖頭：臨床少見

「血栓痔瘡嚴重到這種程度，臨床上其實很少見！」曾禹康醫師形容，該患者因生活習慣讓肛門括約肌承受過度壓力，導致痔瘡急性發作，體積巨大且造成肛門狹窄，每次排便都得反覆用力，最終只能再次接受雷射手術治療。

痔瘡、大腸癌分不清 醫曝「關鍵警訊」別搞混

曾禹康提醒，要減少痔瘡或脫垂發生，除了戒掉如廁玩手機的習慣，更要多補充水分、攝取高纖蔬果。醫師特別強調，由於大腸癌與痔瘡都會出現血便、肛門腫塊等相似症狀，民眾若發現排便出血、肛門有異物感、搔癢或腫痛，千萬不要自行判斷，應盡速尋求醫師協助，以免誤將腸癌當痔瘡，錯過黃金治療期。