中聯油脂案檢驗完成「5檢體不合格」　明公布結果

▲中聯油脂股份有限公司4-6月30批次產品下游流向圖。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今更新中聯油脂案最新回收進度，截至7/19上午11時， 7批不合格已下架回收共計2769.3公噸， 其餘批次預防性下架共計5200.7公噸。食藥署副署長王德原表示，檢驗已全數完成，其中5批檢驗異常，都來自先前已公布的問題原油，其他整體檢驗情況預計明天對外公布。

根據食藥署統計，截至7月14日上午11時，中聯油脂（油槽315）已回收415.0公噸，泰山油品（中聯油槽313）已回收530.7公噸，南僑（中聯油槽315）已回收328.3公噸，福壽花生風味精華調合油已回收243.7公噸，福壽不飽和大豆沙拉油（中聯油槽314）已回收166.0公噸，中聯油脂（油槽313）下架回收共計795.0公噸，中聯油脂（油槽315）下架回收290.6公噸，總計7批不合格，已下架回收共計2769.3公噸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對中聯油脂提供給福壽、福懋油、泰山的原油及其產品，共計有52件原油檢體及321件產品檢體，目前已全數檢驗完畢，檢驗異常的油品生產日分別是4月4日、4月6日、4月8日、4月10日、4月13日、5月10日、5月12日，其中有5件產品檢體檢驗出現苯駢芘超標情況，都是中聯油脂於4月8日、4月13日生產並已知檢驗異常的批號，結果預計在明天對外公布。

另外，針對業者隱匿延遲通報成為問題關鍵，衛福部也著手修《食安法》精進食安管理。衛福部長石崇良昨表示，業者延遲、隱匿處分將加重，罰款從現行3萬到300萬大幅提升；另外，也新增要求實驗室通報責任，如果檢驗出現異常結果，應該於24小時之內強制通報，這兩天已經把《食安法》修法草案擬妥，下週會報行政院，通過後立法院審查。