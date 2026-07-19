宣明智驚傳腦出血　醫揭10大警訊：頭痛、臉歪別輕忽

▲聯電榮譽副董事長宣明智。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙于婷／台北報導

聯電榮譽副董事長宣明智今（19日）早因意識不清，緊急送醫，據了解可能是腦出血。對此，醫師提醒，很多腦出血都不是突然發生，身體常常已經開始出現警訊，若突然出現「劇烈頭痛、頭暈、走路不穩、視線模糊、講話含糊、單側手腳無力、臉部歪斜、反應變慢、突然噁心嘔吐」，甚至有一種「腦袋怪怪的、不太對勁」的感覺，都要提高警覺。

基因醫師張家銘說明，很多腦出血都不是突然發生，而是身體裡的血管已經默默老化、發炎、變硬多年，「很多重大疾病，真正可怕的地方，是它在出事之前，身體常常非常安靜。」

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張家銘說，很多人以為腦出血一定是突然昏倒，但其實在真正出血前，身體早已默默有警訊，除了劇烈頭痛、頭暈之外，有些人則會先出現異常疲倦、情緒煩躁、注意力下降或血壓大幅波動，若出血位置影響到神經功能，還可能出現意識混亂、昏睡甚至抽搐。

張家銘也引述《Stroke》期刊一篇大型研究表示，過去常說「高血壓性腦出血」，但高血壓其實只是其中一部分，真正讓血管走向脆化的，往往是身體長期形成的「分子背景體質」，包含慢性發炎、血糖波動、睡眠失衡、自律神經失調、慢性壓力、代謝異常與肥胖等。

張家銘提醒，腦出血的形成可分為三個層次，第一層次是「長期危險背景」，如高血壓、糖尿病、肥胖、慢性發炎、睡眠障礙、抽菸喝酒及心理壓力，第二層次是「血管病變」，如腦小血管疾病、類澱粉血管病變、動脈硬化與微血管脆化；第三層次「最後誘發事件」，如情緒暴怒、血壓突然波動、感染、劇烈運動、熬夜、便秘用力甚至飲酒，當這三層慢慢重疊，血管就會走向危險。