立委稱「北市4年油品抽驗0次」　衛生局斥：政治口水污衊基層辛勞

▲台北市衛生局派員稽查問題油品。（資料照／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

致癌油風波延燒，台北市衛生局今日表示，立委王定宇稱「台北市政府四年油品抽驗0次」、議員何孟樺稱市府「蓋牌」，皆為不實指控。衛生局強調，稽查工作量巨大，衛生局自然得花時間核對後逐步公布，民代不該模糊焦點及扭曲事實，污衊市府基層公務員。

衛生局今日發布新聞稿說明，市府從7月2日開始，當天就先公布25家店家下架狀況、優先確保市面不再流通，並就外縣市通知流入本市之福壽、福懋、泰山第一層問題油品持續查核；7月2日當天市府就已先至南僑現場查察，並在食藥署7月4日晚間公告問題油品第二層產品擴大預防性下架原則後，持續追查並公告南僑下游業者清單。

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衛生局指出，截至今日，市府已完成現場稽查、公告南僑的97家下游業者，並在7日重罰南僑300萬，「稽查工作量巨大，衛生局自然得花時間核對後逐步公布，議員稱『蓋牌六天』是對事實的嚴重扭曲。」

立委王定宇指控「台北市政府四年油品抽驗0次」，衛生局表示，昨日就已澄清，近3年針對通路商共抽驗90件油品，檢測項目以重金屬及反式脂肪酸為主，「王委員不該持續造謠、傳謠。」

衛生局說明，北市沒有大型的油品製造工廠、屬中央定義的「後市場」監測，即使苯駢芘並非常見的地方政府抽驗項目，衛生局仍在案發第一天主動啟動油品抽驗專案，抽驗30件市售油品的苯駢芘，並在7月15日公布檢驗結果，其中1件「福壽不飽和大豆沙拉油」檢出苯駢芘2.6 µg/kg（標準：2.0 µg/kg），不符規定。

衛生局表示，對於「近三年市府從來沒有稽查過南僑油脂公司、皇家可口公司」指控，事實是兩家業者在台北的僅是總部、並沒有食品製造工廠；食品製造工廠依法由當地衛生局監督，且此次南僑問題油品的下游業者清單中並未包含皇家可口公司。

根據衛生局統計，至7月17日累積已完成稽查問題油品下游業者及通路商共223家，皆已要求業者即刻完成全面下架。累計下架油品及再製品共逾13.2萬公斤，其中包括福壽、福懋問題油品606.28公斤、泰山相關油品27,763.56公斤、南僑油脂公司產製之7項再製產品103,858.06公斤。

衛生局強調，「所有基層人員為食安的付出不應被扭曲與抹煞。」衛生局持續以具體行動捍衛市民的食安，本局執法始終秉持「專業、依法、嚴謹」之原則，持續透明公開稽查成果，以實績贏得市民信任，也籲請各界尊重基層人員之辛勞。