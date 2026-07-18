再曝「查廠4關鍵時點」　林靜儀點名台中市府：這句話誰說的？

▲食藥署駁斥台中市府，中央並未阻止查廠，而是中聯未改善不得復工。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中聯致癌油爭議持續，台中市長盧秀燕怒批中央施壓地方要求不要查廠。衛福部次長林靜儀今（18）日再次駁斥，食藥署已於7月4日召開專家會議要求中聯不准復工，台中市府卻於7月5日想就同意復工前進去查廠，她反問不到一天時間就足以評估復工嗎？ 這時候查廠的目的是什麼？食藥署則強調，從未阻止查廠，而是中聯沒提出有效改善措施，不准復工。

盧秀燕痛批毒油事件爆發至今，中央政府不僅不思檢討，甚至數度施壓地方政府，要求「不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油」，甚至批評地方政府查緝太快，種種護航行徑已讓民怨達到沸點。

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林靜儀昨日深夜在臉書發文駁斥，「難以想像食安法的地方主管機關竟然可以臉不紅氣不喘的說出中央施壓『不要查廠、不要公布流向、不要下架』這種謊言。」她今日再次怒批，「把民生議題拿來做政治操作、搞政治手段，甚至做不實的指控，真的很糟。」並且還原整體時序：

6/30 廠商見紙包不住火終於通報。

7/1 食藥署協同地方主管機關查廠。

7/4 食藥署召集專家會議，會中對中聯油脂製程節點、HACCP標準均有質疑，並明確裁示「製程若無法檢討，尚無法復工」。

7/5台中市政府說要再去查廠。

林靜儀質疑，專家會議才開完，不到一天時間，廠商製程就檢討到可以重新查廠評估復工了嗎？ 這時候查廠的目的是什麼？反問台中市政府要不要確定一下「我們想就是同意復工前，進去查一下」這句話是誰說的？

食藥署今日傍晚也發布新聞稿嚴正聲明，相關指控與事實不符，中央從未要求地方不得查廠，也未阻止地方依法執行稽查。食藥署是於6月30日16時06分接獲通報後，於7月1日立即與台中市政府衛生局前往稽查。

食藥署7月4日召開專家會議，同日台中市政府衛生局表明，7月5日想就同意復工前再進行查廠。食藥署表示，當時明確表達立場，7月4日專家會議已決議，中聯公司尚未提出有效改善措施，不具備復工條件，因此不准復工，7月5日就沒有必要再度進行查廠。

食藥署呼籲，中央與地方衛生單位共同合作，有流向、有查廠、有下架，且積極投入相關調查，不應以片段對話扭曲事實，抹煞衛生單位同仁守護食安的努力。