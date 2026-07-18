食安法修法「重罰惡意隱匿」　石崇良：實驗室納24小時強制通報

▲衛福部長石崇良受訪談中聯油品案。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中聯致癌油問題延燒，業者隱匿延遲通報成為問題關鍵，衛福部著手修《食安法》精進食安管理。衛福部長石崇良今（18）日表示，業者延遲、隱匿處分將加重，罰款從現行3萬到300萬大幅提升；另外，也新增要求實驗室通報責任，如果檢驗出現異常結果，應該於24小時之內強制通報。

石崇良今日下午出席新光醫院40週年「健康台灣深耕論壇」開幕式，會中受訪被問及藍營號召走上街頭抗議、揚言砍預算，他回應，此次油品事件顯示食安制度仍有需要強化的地方，除找出問題之外，也提出5大強化措施，包含強化源頭管理、製程管理、品質管理，還有異常通報以及數位管理，這兩天已經把《食安法》修法草案擬妥，下週會報行政院，通過後立法院審查。

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有關修法強化的內容，石崇良指出，這次油品事件範圍會這麼大，最主要的原因在於業者的隱匿延遲通報，從5月13日發現，一直到6月30日才正式通報主管機關，因此未來在延遲通報、隱匿通報會加重罰款額度，目前裁處3萬到300萬，將會大幅提升，實際裁罰金額將於與行政院通過後再向外界說明。

此外，石崇良說，過去通報僅限於業者，若發現產品有危害健康之虞要強制通報，這次修法也將要求實驗室方的通報。他解釋，以這次案件來說，若外部實驗室有即時通報，追溯得知消息時間甚至可以提前至6月4日，所以將要求無論是自設的實驗室或是外部實驗室，都要經過第三方認證，同時給予強制通報責任，若有發現異常檢驗結果，應該在24小時之內通報到主管機關所指定系統。

至於中聯油品，食藥署正針對第二層3家油品業者（泰山、福壽、福懋）留存的52件原油樣本進行檢驗。石崇良重申，這是因為中聯本身檢體不可信，所以往下層油品做更大範圍抽驗，以確認安全性，檢驗已經到最後階段，明天就可以完成所有上下游檢驗、樣本報告整理，下星期一對外說明。

食藥署每日更新油品受影響清單，昨日和今日已經連續兩天未新增受影響的業者與品項，至於下架回收數量增加195.9公噸，總回收油品達7938.9公噸。

媒體也問及石崇良因為油品案被列為被告的看法，石崇良僅回覆，「我們目前最重要的工作，就是把這一件油品事件，調查清楚，同時提出精進的做法，讓我們的食安體系更好。」