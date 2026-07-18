藍營擬刪食藥署預算　姜至剛無奈：影響不只食安

▲食藥署長姜至剛受訪談油品問題與食藥署預算。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

中聯致癌油問題持續發酵，台北市長蔣萬安號召民眾上街抗議，同時傳出立法院國民黨團於今年度總預算案審查的二輪提案，將全數減列食藥署8至12月的業務費。食藥署長姜至剛今（18）日表示，食藥署業務不是只有食安，還有藥安、醫材等各項業務都將受到明顯影響。

健康台灣深耕論壇今日下午於新光醫院舉行，主題為「新光40・永續醫新力・打造幸福韌性醫療新未來」，行政院院長卓榮泰、衛福部長石崇良、健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻以及食藥署長姜至剛皆出席。

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卓榮泰致詞時逐一稱呼在場官員，他也不忘關心姜至剛，「姜署長眼睛裡面都冒著血絲，最近特別特別的辛苦，想必是漏夜在檢驗。」引起與會者一陣笑聲。

傳出立法院國民黨團於今年度總預算案審查的二輪提案，針對衛福部及食藥署在「基本行政工作維持」項目，因今年陸續爆發劣質橄欖油、致癌苯駢芘超標等食安事件，且政府決策反覆、怠惰失職，故全數減列該預算8至12月的業務費。

對此，姜至剛受訪時表示，食藥署相關的業務，不是只有食安，還有藥安、醫材以及各項業務，都攸關全國民眾的食藥各方面照顧，刪除預算對食藥署業務有明顯的影響。不過，他也強調，總預算案予以尊重。

另外，傳出油品案件行政責任不排除由食藥署中部管理中心出來扛責，姜至剛說，「這個是媒體上面披露，並沒有聽到任何的消息。」

▲新光醫院40週年「健康台灣深耕論壇」開幕式。

台中市長盧秀燕怒批中央施壓地方要求「不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油」。衛福部次長林靜儀昨日深夜發文駁斥「謊言」，食藥署也發布時序、稽查紀錄與照片澄清。

姜至剛回應，昨晚已經清楚的表達，「我們一定有查廠，一定知道流向，我們絕對持續的追蹤。」他說，食藥署7月1日已經去看過廠，7月4日的專家會議看過中聯的改善報告，「我們看了之後，所有專家都搖頭，不及格。」

姜至剛強調，中聯沒有準備好之前，就沒有復工，「這是我們最堅定的堅持。」後續會持續和檢調合作收集更完整資料，由衛福部長、行政院長來統一對外說明。