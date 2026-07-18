盧秀燕控中央施壓別查廠　林靜儀批說謊！公開食藥署稽核紀錄

▲衛福部次長林靜儀駁斥地方政府說法。（圖／翻攝自林靜儀臉書）

記者洪巧藍／台北報導

中聯致癌油品事件延燒，台中市長盧秀燕怒批中央施壓地方要求「不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油」。衛福部次長林靜儀昨日深夜發文駁斥，「難以想像食安法的地方主管機關竟然可以臉不紅氣不喘的說出這種謊言。」食藥署則還原時序澄清，6月30日接獲廠商通報後，隔天就與台中市食安處共同查廠，稽核照片及紀錄皆有檔案。

盧秀燕痛批毒油事件爆發至今，中央政府不僅不思檢討，甚至數度施壓地方政府，要求「不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油」，甚至批評地方政府查緝太快，種種護航行徑已讓民怨達到沸點。她也表態，將響應台北市長蔣萬安號召，7月25日上街抗議致癌油。

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林靜儀昨日深夜在臉書發文駁斥，「難以想像食安法的地方主管機關竟然可以臉不紅氣不喘的說出中央施壓『不要查廠、不要公布流向、不要下架』這種謊言。」

林靜儀指出，昨日整個下午，衛福部與食藥署除了召開調查小組會議之外，還與法規委員一起逐字研擬 《食安法》修法草案，力求更明確權責、明訂檢驗責任、明訂通報時限等條文。「造謠出張嘴，做實事跑斷腿。」她請食藥署把資料調出來，讓事實說話。

▲食藥署澄清中央並未施壓不查廠。（圖／食藥署提供，下同）

食藥署提出三大澄清，7月1日已與台中市食安處共同查廠，稽核照片及紀錄皆有檔案，絕非「中央施壓不查廠」。至於流向，食藥署表示，彙整地方資料並進行交叉比對，立即在官網建立專區公布，提供產品流向及相關資訊，讓民眾可查詢。另外，7月2日起陸續要求各層產品下架，7月9日已宣布4至6月油品全面預防性下架，絕非「中央要求不要下架」。

林靜儀在貼文也提醒，《食安法》第41條第1項，該條文中明訂地方主管機關為確保食品符合食安法規定，得執行進入相關場所現場查核、抽驗檢驗，且業者應配合，不得規避、妨礙或拒絕。

另外，台中市議員江肇國日前批評台中市府4年稽查中聯油脂6次，僅113年抽驗油品1次，行政怠惰。林靜儀則補充說明，台中市政府113年4月26日做的苯駢芘檢驗，正是食藥署113年食用油脂製造業稽查專案。

▼食藥署澄清中央有公布流向、行文要求下架。