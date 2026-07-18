駝背顯老！骨科醫示警「破壞身體平衡」 4招改善肩頸痠痛

▲現代人常有肩頸痠痛的困擾，其實是因為姿勢不正造成肌肉不當發力。（圖／達志示意圖）

文／常春月刊

「只是稍微駝背，應該沒什麼大礙吧？」 很多人覺得駝背只是看起來沒精神，但其實身體內部的平衡正在悄悄崩壞。當頭部習慣往前探、背部拱起，原本該由骨頭支撐的重量，全變成了肌肉在苦撐，這就是為什麼你總是肩頸痠痛。

要改善「老態龍鍾」的體態，除了隨時提醒自己，新竹東元綜合醫院骨科張耀元主治醫師建議，從這四個生活細節開始調整！

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1、壁貼運動：找回正確的身體記憶

最好的姿勢矯正器，其實就是你家裡的那面牆。

．做法：每天靠牆站立1分鐘，確保頭後側、背部、臀部都貼緊牆面。每天做3次，讓大腦重新記住「站直」是什麼感覺。

2、肩胛伸展：打開緊繃的胸部肌群

長期滑手機會讓胸前肌肉縮短，背部肌肉被拉長變弱。

．做法：雙手往後扣住，往後下方延伸並挺胸，維持15秒。這個動作能強化背部支撐力，幫你把「縮起來」的肩膀重新打開。

▲醫師提醒，姿勢的崩壞不是一天造成的，像是經常低頭滑手機會讓胸前肌肉縮短，背部肌肉被拉長變弱。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3、選擇合適運動，強化核心支撐

身體的支撐力來自核心與背部。

．做法：瑜伽的「眼鏡蛇式」或是游泳，都是很好的選擇。透過伸展脊椎與強化核心，能讓你的脊椎更有柔軟度，不再輕易「垮掉」。

4、調整工作環境，減少低頭機會

環境不對，姿勢再努力也沒用。

．做法：調整電腦螢幕高度，讓視線保持平行；避免長時間久坐。最重要的是，少一點低頭滑手機，就是對脊椎最好的投資。

張耀元強調，姿勢的崩壞不是一天造成的，通常是生活習慣慢慢累積。 如果你發現自己已經出現長期肩頸疼痛，或是明明想挺直卻覺得「卡住」動彈不得，建議還是要找專業評估，別讓脊椎提早退化。

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