男嘔吐高燒「肺炎惡化成膿胸」險喪命　醫示警8類人高風險

▲員榮醫院胸腔科主任林鴻慶醫師手指處即為俗稱「豬尾巴」的引流管。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名曾經中風的55歲黃姓男子，日前突發性嘔吐、高燒不退，體溫一度達39度，並出現心跳過速及血氧下降等症狀緊急送醫，檢查發現左下葉肺炎已惡化成左側膿胸，所幸經過微創引流及抗生素治療，成功控制感染，病情已逐漸穩定。醫師提醒，中風、長照機構患者及長者應重視口腔清潔，若持續咳嗽、發燒應盡速就醫。

收治個案的員榮醫院胸腔內科主任林鴻慶表示，最近病房中陸續收治多位肺炎併發膿胸患者，許多人最初只是咳嗽、黃痰或發燒，誤以為只是一般感冒，因此延誤就醫。等到出現胸痛、呼吸困難或高燒不退時，往往已經演變成較為嚴重的肺部感染。

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以黃姓男子為例，他本身具有陳舊性顱內出血病史，且曾因左側膿胸接受引流治療，屬於肺部感染高風險族群。此次入院時，血液檢查顯示白血球及發炎指數明顯升高，證實體內正遭受嚴重細菌感染，後續檢驗也確認有膿胸。

林鴻慶解釋，所謂膿胸，是指細菌感染後造成膿液堆積於肋膜腔內。肋膜腔位於肺臟與胸壁之間，正常情況下僅有少量潤滑液體，一旦感染形成膿液，病情便不再只是單純肺炎，而是更棘手的胸腔感染。

後續進行微創引流，配合抗生素治療後，患者胸腔積液逐漸減少，發炎指數也明顯下降，經過住院期間跨團隊照護，患者恢復情況良好。白血球已回到正常範圍，發炎指數大幅下降，血氧濃度恢復正常，胸部X光也顯示肺部浸潤與胸水明顯改善。

林鴻慶提醒，糖尿病患者、癌症患者、長期臥床者、居住於護理機構的長者，以及曾中風、吞嚥功能不佳、容易嗆咳或長期酗酒者，都屬於吸入性肺炎及膿胸的高風險族群。此外，長期吸菸、肺功能不佳或體質較虛弱的民眾，也較容易發生肺炎併發症。尤其是曾中風、年長者要特別注意口腔清潔，以免病菌從口腔進入。

若出現咳嗽、黃痰、發燒等症狀持續未改善，甚至伴隨胸痛、呼吸急促、喘不過氣或高燒不退等警訊，應儘速就醫檢查。早期診斷、早期治療，不僅能降低肺炎惡化風險，更能避免演變成膿胸等嚴重併發症，增加治療難度與手術風險。