男童包皮「硬如鱷魚皮」尿尿腫成水球　「嚴重5級包莖」惹禍

▲小六男童包皮每尿必腫成水球 竟是「小孔包莖」惹的禍。（圖／達志影像／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

一名國小六年級男童因反覆泌尿道感染就醫，發現是罹患嚴重的第五級「小孔包莖」，因為包皮開口極小造成排尿不順，會先將包皮撐得像「水球」般鼓起，尿液才能緩慢流出。醫師表示，長期尿液與尿垢堆積導致嚴重發炎，包皮硬化如「鱷魚皮」，後續先以抗生素與類固醇治療，待發炎緩解後才順利完成割包皮手術。

收治該個案的顧家醫療總院長顧芳瑜表示，包莖依嚴重程度可分為五級，該男童屬於最嚴重的第五級，醫學上又稱為「小孔包莖」，這類患者的包皮開口極度狹窄，通常僅有針孔般大小。

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顧芳瑜指出，由於男童從小就未能將包皮下推清潔，每次排尿時尿液無法直接排出，只能先在包皮內腔蓄積，將包皮撐成一顆小水球後，才能產生足夠壓力讓尿液從小孔慢慢擠出。長久下來，未排乾淨的殘留尿液與尿垢積聚在包皮內，便引發了嚴重的發炎與泌尿道感染。

顧芳瑜表示，男童就診時，包皮因長期反覆發炎已幾乎完全失去彈性，摸起來就如同鱷魚皮般粗硬，媽媽心急兒子感染嚴重，原本希望能立即安排割包皮手術，不過在局部發炎過於嚴重時手術，恐增加術後感染風險並影響傷口癒合，所以先用口服抗生素控制感染，並搭配含有類固醇成分的藥膏塗抹，幫助僵硬的包皮稍微軟化、減輕發炎反應。約經一個月的治療照護後，男童的發炎狀況終於緩和，才得以順利進行手術。

顧芳瑜提醒，小男生有包莖情況相當常見，建議家長在日常照護上應多加留意孩子的清潔狀況。若發現包皮較緊、不易推下清潔，可先帶孩子至泌尿科諮詢，由醫師評估開立專用藥膏輔助軟化，通常就能大幅改善清潔難度。

顧芳瑜強調，若觀察到孩子排尿時出現「包皮像水球一樣鼓起，然後才尿出來」的現象，即代表包莖狀況已經相當嚴重，應盡早尋求專業醫師處理，避免引發反覆泌尿道感染。