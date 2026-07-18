隔夜飯麵「恐產生1毒素」　食藥署警告：加熱仍會存在

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

文／CTWANT

吃不完的炒飯、炒麵，別以為「加熱就沒事」！食藥署表示，食品若長時間放在室溫下，恐讓「仙人掌桿菌」快速繁殖，即使之後重新加熱，毒素仍可能存在，讓人在食用後引發腸胃不適。

根據衛福部食藥署《藥物食品安全週報》第1087期，忙碌生活中，不少人習慣把沒吃完的炒飯、炒麵、便當或配菜放進冰箱，隔天再加熱食用，既省錢又能避免浪費。不過有些隔餐飯菜如果保存不當，可能暗藏細菌危機，其中常見的就是「仙人掌桿菌」。

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食藥署說明，「仙人掌桿菌」廣泛存在於自然環境中，也常見於米飯、麵食等澱粉類食品中。當食品長時間置於室溫下，或超過2小時未冷藏時，「仙人掌桿菌」可能快速生長並產生毒素。「仙人掌桿菌」毒素具有耐熱的特性，即使經過加熱，毒素仍然會存在，食用後可能出現噁心、嘔吐、腹痛或腹瀉等不適症狀。

食藥署指出，有些民眾以為，食物只要加熱就不會發生食品中毒，其實保存方式也是關鍵因素，提醒大家掌握預防食品中毒「5要原則」，才能吃得安心。

1、要洗手：料理前後、拿取食物前及如廁後，都應確實以肥皂洗手，避免將細菌帶到食品上。

2、要新鮮：食材應選擇新鮮、保存良好的食品，隔餐飯菜若出現異味、變色或黏稠感等異常情況，就不應再食用。

3、要生熟食分開：生食與熟食應分開保存與處理，避免交叉污染。

4、要徹底加熱：隔餐飯菜再次食用前，應充分加熱至中心溫度超過70°C以上，尤其炒飯、炒麵等澱粉類食品更應徹底加熱。

5、要注意保存溫度：食品烹調後避免長時間存放於7°C至60°C之間的危險溫度帶，應於60°C以上保溫或7°C以下冷藏保存，並縮短存放時間。

食藥署提醒，食品應依實際需求適量製作，烹煮完成後應盡速食用，避免長時間放置；隔餐飯菜應徹底加熱再食用，掌握正確保存與加熱原則，不讓「仙人掌桿菌」來攪局。

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