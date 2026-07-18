牙線不是剔菜渣！醫教「C字刮法」除牙菌斑：流血更要清

▲真正的牙線用法不是來回鋸一下就結束，應是以「C字刮法」讓牙線緊抱著牙齒。（圖／截自IG @cheerswithteresa）

記者李佳蓉／綜合報導

以為牙線只是用來剔菜渣的嗎？那你就大錯特錯了！很多人每天認真使用牙線，卻還是常遇到牙齦流血、發炎，甚至慢慢衍生出牙周問題。對此，溫哥華美女牙醫師Teresa點出殘酷真相，直言「因為你清掉的只是看得到的菜渣」，真正引發牙齦發炎的元凶，其實還緊緊黏在牙齦邊緣。

不少人以為牙線只要「穿過牙縫」，把卡在裡面的食物殘渣弄出來就大功告成。牙醫師Teresa在粉專「Dr. Teresa Vancouver Dentist」發文解釋，牙線其實是在清「看不到的細菌」。若長期忽略，這些躲在牙齒與牙齦交界處的細菌，會慢慢累積成「牙菌斑」，這才是造成牙齦發炎的主要原因，而且它通常藏在牙齦下方一點點的位置。

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Teresa強調，使用牙線時「不是穿過牙縫就結束了」。她傳授關鍵的清潔技巧：必須讓牙線「像C字型一樣抱住牙齒」，再順著牙齒表面往上刮。她提醒，這個C字型的動作，才是真正能把牙菌斑清除的有效方法。她也呼籲，下次使用牙線時，別再只顧著找菜渣了，「因為牙齦健康的關鍵，往往藏在你看不到的地方。」

此外，不少人一用牙線就滿嘴血，嚇得立刻停手。對此，Teresa澄清重要觀念：「流血不等於正常。」她解釋，這並非牙線害你流血，而是你原本的牙齦就已經處於發炎狀態，牙線只是「讓你看到事實」。

如果用牙線會流血該怎麼辦？Teresa直言，這時候「更應該要繼續清那個地方！」只要徹底清乾淨，牙齦才有機會復原，發炎狀況才會慢慢消退。她坦言，流血了還叫人繼續清，聽起來對有些人或許很瘋狂，但事實就是如此，面對牙齦發炎「你越怕，它就越嚴重；你越清，它才會越健康。」

▲使用牙線棒也有眉角要注意！醫師提醒，不要垂直往下壓。（示意圖／本報資料照）

除了牙線外，不少人進食後則習慣用牙線棒剔牙，悅庭牙醫診所牙醫師許家榕就曾提醒，民眾使用牙線棒時有「3件事」千萬別犯。首先是「不要垂直往下壓」，牙線在經過牙縫時若直接垂直下壓，容易把牙肉壓傷；再來是「不要前後用鋸的」，實際上這樣並不會把食物殘渣清出來；最後則是「不要同一支牙線棒從頭用到尾」。

許家榕進一步說明，試想每用牙線棒清完一個牙縫後，「上面應該蠻髒的吧？」若同一支從頭清到尾，等於是把髒東西一路往下帶，將牙菌斑從左邊搬家搬到右邊，反而失去清潔效果。因此他建議，清完一個牙縫後，應將牙線棒放在水龍頭下沖乾淨，或以衛生紙輕輕擦拭，確認上面的汙垢與牙菌斑都清除了，再繼續清潔下一個縫隙。

許家榕表示，使用牙線棒「最理想的方式」，應是在放入牙縫後，輕輕貼著牙齒鄰面，順勢進到牙肉的側邊進行清潔；清乾淨後，接著再處理同一牙縫的另一面，同樣輕貼牙面並以「刮」的方式清潔，如此才能有效將食物殘渣清出來。

許家榕也提醒，一旦清了2、3個牙縫，發現牙線變得鬆鬆的、失去張力時，就一定要丟掉換新的一支，並從剛剛清完的牙縫繼續往下清潔。

諮詢醫師：Dr. Teresa／Instagram @cheerswithteresa、YouTube「Dr.Teresa 溫哥華牙醫」