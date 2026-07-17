美國「環孢子蟲症疫情」蔓延34州　疾管署籲赴美注意水樣腹瀉

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國近日爆發嚴重的環孢子蟲症疫情，病例遍及全美34州，我國疾病管制署今（17）日表示，根據美國CDC最新資訊，初步調查顯示感染源可能與受污染的生鮮蔬果有關，患者常見持續性水樣腹瀉等症狀，目前不會發布旅遊警示，但提醒赴美民眾注意飲食、飲水及手部衛生。

疾管署副署長曾淑慧表示，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料，截至7月13日已接獲1,645例環孢子蟲症（Cyclosporiasis）本土確診病例，另有5,100餘例疑似病例待確認，疫情已擴及34州，累計至少141人住院，目前尚無死亡病例。美國CDC、食品藥物管理局（FDA）及各州衛生單位正持續追查感染來源，初步調查顯示可能與受污染的生鮮蔬果有關。

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曾淑慧說明，環孢子蟲症是由寄生蟲「環孢子蟲（Cyclospora cayetanensis）」所引起的腸胃道感染，主要經由食用或飲用受污染的食物或水而感染，感染後約2至14天（平均約1週）開始出現症狀，最常見為持續性水樣腹瀉，亦可能伴隨腹痛、腹部絞痛、腹脹、食慾下降、噁心、疲倦及體重減輕等症狀；若未接受適當治療，腹瀉可能持續數週，甚至反覆發作。

至於疾管署是否會發布旅遊疫情建議等級示警，曾淑慧分析，警示發布主要是以法定傳染病、疾病嚴重度來做評估，而環孢子蟲症非我國法定傳染病，在其他多數國家也不是法傳，目前不會發布旅遊疫情警示；疾管署會持續監測美國當地疫情狀況。

曾淑慧提醒，民眾如出現持續性水樣腹瀉，尤其近期曾食用生鮮蔬果、前往環孢子蟲症流行地區旅遊，或曾有共同用餐後多人陸續出現腹瀉等情形，應儘速就醫，並主動告知醫師近期旅遊史、飲食史及接觸史，以利醫師及早診斷、治療及必要時進行相關檢驗。

預防環孢子蟲症，曾淑慧指出，應落實飲食及飲水衛生，食用生鮮蔬果前應充分清洗，飲用安全潔淨的飲用水，避免飲用未經煮沸的水及食用來源不明的生食；處理食物前、如廁後及進食前應以肥皂及清水確實洗手，並注意生、熟食分開處理，避免交叉污染，以降低感染風險。