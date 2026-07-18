即食小吃藏多重抗藥性細菌　研究：涼麵43.3%檢出率居冠

▲不需要加熱的即食小吃所含有的細菌，高達7成對多種抗生素有抗藥性。（示意圖／達志）

記者邱俊吉／台北報導

涼麵、春捲和水果切盤，是盛夏的熱門小吃，但國內研究顯示，這3樣美食帶有抗藥性細菌的情形不容忽視，尤其涼麵，檢出比例高達43.3%，且在所有菌株中，竟有超過7成對至少3種常用抗生素具抗藥性。專家說，這類不需加熱的小吃恐為多重抗藥性細菌「儲存庫」，民眾須注意食品衛生，更應避免濫用抗生素。

相關研究由高雄醫學大學醫學檢驗生物技術系教授曾嵩斌，與馬偕醫學大學醫學檢驗暨再生醫學系助理教授楊宗穎團隊進行。楊宗穎說，為了解即食小吃細菌暴露情形，研究團隊選定坊間常見的涼麵、春捲和水果切盤這3樣食物，在台北、台中、高雄各購買90件、共270件，並從中分離出70株抗藥性細菌。

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後續檢驗結果顯示，涼麵的抗藥性細菌檢出率43.3%，為3種食品中最高，後依序為水果切盤17.8%、春捲16.7%，且7成以上的菌株對多種常用抗生素明顯有抵抗力，不容易被殺死。

此外，研究團隊發現，這些小吃中有不少細菌攜帶可移動的抗藥性基因，這代表抗藥性基因可能已廣泛存在於環境中的不同細菌，且可透過DNA交換，將抗藥能力進一步傳給更多細菌。

▲研究顯示涼麵抗藥性細菌檢出率破4成，高於水果切盤與春捲。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核，下同）

楊宗穎指出，細菌具抗藥性基因的問題，原本以醫院較嚴重，但近年國外研究證實，抗藥性基因可能在醫院與一般環境間雙向流動；國內以往對社區即食食物暴露於抗藥菌的情形並不了解，這一系列研究則證實街頭小吃恐已成多種抗藥性細菌重要儲藏庫，「而且它們會『練兵』，使原本怕抗生素的細菌，也開始產生抗藥性」。

針對涼麵的抗藥性細菌檢出率較高，楊宗穎說明，這不代表涼麵比其他街頭小吃危險，民眾需注意的是，只要是未加熱的食品，從保存、加工到販售，只要有一個環節做不好，便可能造成細菌污染，故選購時務必留意店家衛生及保存方式。

此外，楊宗穎強調，一般人不必因研究發現小吃含多重抗藥性細菌而恐慌，因其多屬環境中常見細菌，健康成年人不一定會被感染，但對幼童、免疫力低下及住院病人來說，風險的確較高，提醒去探病時，最好別帶這類即食小吃，建議自行準備食物，或購買尚未切削的新鮮水果。

▲專家提醒探病宜自備食物，最好別買已切好的水果。

楊宗穎也說，許多人以為這類食品買回家後，沒吃完放進冰箱就安全，但冷藏其實只能延緩食物變質，無法阻止細菌增生，更不能殺死細菌，所以還是儘快完食最好，不要放到下一餐或隔天再吃。

要避免細菌抗藥性惡化，楊宗穎提醒，最重要還是正確使用抗生素，呼籲民眾不要自行購買、使用，或症狀一改善就自行停藥，這些行為都會加速抗藥性問題惡化，沒踩煞車，未來真的會無藥可用。