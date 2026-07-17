戒手搖狂喝無糖茶！35歲男「沒瘦還長結石」　醫揭3大地雷

▲男子為了減肥，戒掉手搖飲改喝無糖茶，怎料沒瘦還長結石。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

泌尿科診所院長陳鈺昕分享，曾收治一名35歲的工程師，為了減肥開始走養生路線，把每天喝的手搖飲料「全換成無糖茶」，心裡本打著零熱量還能順便清腸胃的如意算盤，沒想到公司年度健檢報告出爐，「肉不但沒少，反而生出膀胱結石」。

「以茶代水真的會結石嗎？」陳鈺昕醫師在粉專「恆昕泌尿科診所」發文點出關鍵，人體泌尿系統的代謝與排毒都得仰賴「水分」，才能把體內的廢物溶解，再經由腎臟過濾排出。不少民眾因為覺得白開水食之無味，習慣泡茶或用發泡錠取代水，但在補水的同時也喝下了其他物質，不僅干擾泌尿系統代謝，還可能大幅提高結石風險。

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陳鈺昕進一步分析，喝茶之所以會增加結石機率，主要有「3大原因」：

1. 利尿導致尿液濃縮

習慣喝濃茶的人要注意了！茶葉中大量的咖啡因會加速身體排水，若沒額外補充純水，尿液過度濃縮會讓體內代謝廢物濃度狂飆，一旦形成結晶沉澱，就會產生結石。

2. 草酸濃度過高

不同茶葉的草酸濃度不同，當茶葉裡富含的草酸與人體內的「鈣」結合，會形成無法溶於水的「草酸鈣結晶」。正常情況下結晶會隨尿液排出，但若草酸鈣濃度太高，加上平時缺乏攝取適量鈣質，這些結晶就可能發展成讓人痛不欲生的結石。

3. 加糖傷害加倍

如果喝的是加了果糖的手搖飲或瓶裝茶，不僅會讓人體產生大量代謝物，還會促進尿液中釋出鈣與草酸，簡直是替結石打造了絕佳的生成環境。

至於哪些茶容易養出結石？陳鈺昕指出，含有高草酸的「熱泡濃紅茶」與「高糖手搖茶」屬於高度危險群；相對安全的則是無糖烏龍茶、鐵觀音以及無糖冷泡綠茶。

他引述《Journal of Urology》等多篇國際泌尿醫學期刊研究表示，其實長期飲用「無糖綠茶」罹患腎結石的風險明顯降低。這歸功於綠茶中的抗氧化萃取物（兒茶素）能保護腎臟細胞，甚至能將原本容易刺傷、沾黏在腎臟黏膜的「尖銳草酸鈣顆粒」，改變形態轉化為平滑狀，讓微小結晶順利隨尿液安全排出體外。

陳鈺昕再三強調「喝茶不能取代水」，若想喝茶又怕結石，日常應掌握4大守則：首先，水茶比例至少1：1且「水量須大於茶」以稀釋代謝物；其次，喝茶時可搭配起司、豆腐等含鈣食物，讓草酸在腸胃道與鈣結合，並隨糞便排出；第三，盡量挑選無糖、不發酵的茶葉（如無糖綠茶）；最後，每天觀察尿液，若呈深黃色或茶色代表身體已脫水，應立刻停喝茶並補充白開水。