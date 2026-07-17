馬偕研究「腦波」助精準調控麻醉　減少術後譫妄風險

▲馬偕與陽明交大共同解開手術麻醉之謎。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

多數人以為全身麻醉就是「睡著」，這樣手術中就失去對疼痛的感覺。馬偕醫院今（17）日發表與陽明交大研發團隊歷時5年的共同研究成果，透過穿戴式腦波監測技術，讓麻醉可以兼顧意識與調控疼痛平衡下，可更精準調控止痛、麻醉等藥量，降低術中清醒風險，減少術後譫妄及可能的腦部退化，加快術後恢復。

馬偕紀念醫院與陽明交大共同發表研究成果，麻醉醫師以微型穿戴式腦波儀監測麻醉腦部狀態，研究發現比現行麻醉指標，「delta-alpha Phase Amplitude Coupling」更能精準反映麻醉中大腦在「傷害感受（Nociception）」和疼痛控制（Analgesia）下的平衡狀態，有助麻醉醫師精準掌握麻醉與止痛的藥物調控，該研究成果並榮登4月頂尖國際期刊「麻醉學」《Anesthesiology》。

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馬偕紀念醫院麻醉部資深主治醫師、陽明交大醫學院腦科學研究所博士王資竣表示，傳統麻醉醫師要瞭解病人是否處於足夠的麻醉深度，主要是藉由監測病人脈搏、血壓等生理訊號，並結合藥物動力學等知識以及臨床經驗判斷止痛是否足夠。當麻醉醫師監測術中的患者心跳上升、血壓升高等表徵波動時，則會調整麻醉與止痛用藥。但臨床往往因個體差異大和術式不同，傳統做法難以達到精準的麻醉與止痛用藥。

王資竣指出，為了達到麻醉安全，取得病人在麻醉與止痛間的完美平衡，此次利用陽明交大研發的腦波儀，透過監測數據指標PAC，精準反映大腦對疼痛刺激的反應，提供麻醉醫師更客觀的判斷依據，做為調整藥物的標準。

由陽明交大醫學院腦科學研究所教授郭博昭率團隊研發的「微型物聯網腦波儀」，是一種輕量化穿戴裝置與頂尖演算法的結合。

郭博昭表示，在克服手術室多變環境及雜訊干擾的情況下，穩定收集患者腦波訊號並進行分析，透過精準個別化監測，作為麻醉醫師給予追加藥物的客觀指標，降低術中清醒風險，減少術後譫妄及可能的腦部退化，對高風險族群的手術安全提供更多保障。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，麻醉醫師是手術團隊中非常重要且關鍵的角色，每一個藥物劑量的調整都是「失之毫釐，差之千里」，得靠專業醫師非常精準的拿捏與充分的經驗，才能協助手術的完成。

多數人以為，全身麻醉就是「睡著」，病人睡得夠深，手術就能順利完成。但近年來國際麻醉醫學逐漸朝向病人從術前、術中、術後的腦部健康與精準麻醉的照護模式，以病人安全為前提，強調維護病人腦部健康，兼顧精準止痛，麻醉用藥更精準，降低麻醉與手術對大腦可能造成的影響。