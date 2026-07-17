ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

馬偕與陽明交大解開麻醉之謎　腦波儀助精準止痛

馬偕與陽明交大共同解開手術麻醉之謎。（圖／記者洪巧藍攝）

▲馬偕與陽明交大共同解開手術麻醉之謎。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

多數人以為全身麻醉就是「睡著」，這樣手術中就失去對疼痛的感覺。馬偕醫院今（17）日發表與陽明交大研發團隊歷時5年的共同研究成果，透過穿戴式腦波監測技術，讓麻醉可以兼顧意識與調控疼痛平衡下，可更精準調控止痛、麻醉等藥量，降低術中清醒風險，減少術後譫妄及可能的腦部退化，加快術後恢復。

馬偕紀念醫院與陽明交大共同發表研究成果，麻醉醫師以微型穿戴式腦波儀監測麻醉腦部狀態，研究發現比現行麻醉指標，「delta-alpha Phase Amplitude Coupling」更能精準反映麻醉中大腦在「傷害感受（Nociception）」和疼痛控制（Analgesia）下的平衡狀態，有助麻醉醫師精準掌握麻醉與止痛的藥物調控，該研究成果並榮登4月頂尖國際期刊「麻醉學」《Anesthesiology》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬偕紀念醫院麻醉部資深主治醫師、陽明交大醫學院腦科學研究所博士王資竣表示，傳統麻醉醫師要瞭解病人是否處於足夠的麻醉深度，主要是藉由監測病人脈搏、血壓等生理訊號，並結合藥物動力學等知識以及臨床經驗判斷止痛是否足夠。當麻醉醫師監測術中的患者心跳上升、血壓升高等表徵波動時，則會調整麻醉與止痛用藥。但臨床往往因個體差異大和術式不同，傳統做法難以達到精準的麻醉與止痛用藥。

王資竣指出，為了達到麻醉安全，取得病人在麻醉與止痛間的完美平衡，此次利用陽明交大研發的腦波儀，透過監測數據指標PAC，精準反映大腦對疼痛刺激的反應，提供麻醉醫師更客觀的判斷依據，做為調整藥物的標準。

由陽明交大醫學院腦科學研究所教授郭博昭率團隊研發的「微型物聯網腦波儀」，是一種輕量化穿戴裝置與頂尖演算法的結合。

郭博昭表示，在克服手術室多變環境及雜訊干擾的情況下，穩定收集患者腦波訊號並進行分析，透過精準個別化監測，作為麻醉醫師給予追加藥物的客觀指標，降低術中清醒風險，減少術後譫妄及可能的腦部退化，對高風險族群的手術安全提供更多保障。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，麻醉醫師是手術團隊中非常重要且關鍵的角色，每一個藥物劑量的調整都是「失之毫釐，差之千里」，得靠專業醫師非常精準的拿捏與充分的經驗，才能協助手術的完成。

多數人以為，全身麻醉就是「睡著」，病人睡得夠深，手術就能順利完成。但近年來國際麻醉醫學逐漸朝向病人從術前、術中、術後的腦部健康與精準麻醉的照護模式，以病人安全為前提，強調維護病人腦部健康，兼顧精準止痛，麻醉用藥更精準，降低麻醉與手術對大腦可能造成的影響。

本文作者

洪巧藍

看更多 ››

最近的報導

【地基主表示喜歡】新家入厝姐妹們花式電臀幫開箱超嗨！

關鍵字： 馬偕紀念醫院 陽明交大 麻醉學 腦波儀 PAC 王資竣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

戒手搖狂喝無糖茶！35歲男「沒瘦還長結石」　醫揭3大地雷

自認很健康！男小腿冒「無感咖啡斑」　醫一驗：糖化血色素飆12%

長期腰痛、臀腿麻別輕忽！醫揭腰椎滑脫警訊　微創治療成新選擇

亞洲生技展朝和生醫大秀「EOB686」專利技術　世恆生技攜手頂尖團隊建構大健康生態系

美國「環孢子蟲症疫情」蔓延34州　疾管署籲赴美注意水樣腹瀉

脂肪肝有救了！醫揭「3運動」8週洗油：別等肝臟結疤

馬偕研究「腦波」助精準調控麻醉　減少術後譫妄風險

生活規律不菸酒！家庭主婦主動脈剝離急開胸　撿回1命又罹肺癌

屏東榮總升格區域醫院再拚重度急救　達文西手術突破290例

快訊／中聯案下架油增逾30噸　陳時中：誰犯錯就辦誰

讀者迴響

回到最上面